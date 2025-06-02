Загроза балістики та "Шахедів": у низці областей – тривога

Пізно вночі 2 червня російська армія запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Згодом додалася загроза застосування балістики ворогом.

Через це низкою областей почала ширитися повітряна тривога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Загроза балістики: втретє за день тривога лунала на більшій частині України, зокрема в Києві

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті