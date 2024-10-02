Ворог запустив "Шахеди" і балістику: у Києві та низці областей тривога

2 жовтня 2024, 21:58
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Автор: Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 2 жовтня пустила по Україні свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Через це у низці областей була повітряна тривога.

Спочатку загроза була для жителів Північно-Східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Нам треба звикнути, що ці атаки будуть кожної ночі, – ГУР про збільшення виробництва "Шахедів"

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

22:07, 02 жовтня

Ворожі ударні БпЛА з Курської області знаходяться у південній частині Сумщини, рухаються у бік Полтавської області.
Також ударні дрони фіксуються у північній та центральній частинах Полтавщини, вектор руху південно-західний (Черкаська та Кіровоградська області).
Крім того, ударні БпЛА летять з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

21:59, 02 жовтня

У Києві та низці областей оголошена тривога. Існує загроза застосування балістичного озброєння з Курської області.

Де зараз повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

21:01, 02 жовтня

Де зараз повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

20:38, 02 жовтня

Полтавська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

20:16, 02 жовтня

Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА. 