Ворог запустив "Шахеди" і балістику: у Києві та низці областей тривога

Російська армія ввечері 2 жовтня пустила по Україні свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Через це у низці областей була повітряна тривога.

Спочатку загроза була для жителів Північно-Східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Нам треба звикнути, що ці атаки будуть кожної ночі, – ГУР про збільшення виробництва "Шахедів"

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.