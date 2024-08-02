"Шахеди" знову атакують Україну: у низці областей лунає повітряна тривога

Російська армія в ніч з 2 на 3 серпня запустила по України свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Під загрозою опинилася низка областей нашої держави.

Спочатку тривога поширилася на східні регіони України. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Цікаво Україна вперше здійснила більше атак дронами дальнього радіуса дії, ніж Росія, – Forbes

Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі