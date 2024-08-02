"Шахеди" знову атакують Україну: у низці областей лунає повітряна тривога
Російська армія в ніч з 2 на 3 серпня запустила по України свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Під загрозою опинилася низка областей нашої держави.
Спочатку тривога поширилася на східні регіони України. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Цікаво Україна вперше здійснила більше атак дронами дальнього радіуса дії, ніж Росія, – Forbes
Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
1 БпЛА з Вишгородського району Київщини у напрямку Житомирщини. Крім цього, є ще 2 БпЛА у Ніжинському районі Чернігівської області. 2 БпЛА через Охтирський район Сумщини у напрямку Полтавщини. 2 БпЛА на Північ від Полтави. У Полтаві пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. У Київській області – повітряна тривога. Повітряні сили пишуть, що група ударних БпЛА з Чернігівщини прямує у вашому напрямку! Увага! Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку. Увага! Полтавська область – декілька груп ударних БпЛА з Сумщини у вашому напрямку! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття. Увага! Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у напрямку Чернігівщини.
Курс Західний.
У Полтаві прогриміли вибухи
1 БпЛА з Вишгородського району Київщини у напрямку Житомирщини.
Крім цього, є ще 2 БпЛА у Ніжинському районі Чернігівської області.
2 БпЛА через Охтирський район Сумщини у напрямку Полтавщини.
2 БпЛА на Північ від Полтави.
У Полтаві пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
У Київській області – повітряна тривога. Повітряні сили пишуть, що група ударних БпЛА з Чернігівщини прямує у вашому напрямку!
Увага! Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.
Увага! Полтавська область – декілька груп ударних БпЛА з Сумщини у вашому напрямку!
У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.
Увага! Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у напрямку Чернігівщини.