"Шахеди" знову атакують Україну: у низці областей лунає повітряна тривога

2 серпня 2024, 23:28
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Російська армія в ніч з 2 на 3 серпня запустила по України свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Під загрозою опинилася низка областей нашої держави.

Спочатку тривога поширилася на східні регіони України. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Цікаво Україна вперше здійснила більше атак дронами дальнього радіуса дії, ніж Росія, – Forbes

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

00:37, 03 серпня

1 БпЛА з Вишгородського району Київщини у напрямку Житомирщини.

00:33, 03 серпня

Крім цього, є ще 2 БпЛА у Ніжинському районі Чернігівської області.
Курс Західний.

2 БпЛА через Охтирський район Сумщини у напрямку Полтавщини.

2 БпЛА на Північ від Полтави.

00:32, 03 серпня

У Полтаві прогриміли вибухи

У Полтаві пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

23:53, 02 серпня

У Київській області – повітряна тривога. Повітряні сили пишуть, що група ударних БпЛА з Чернігівщини прямує у вашому напрямку!

23:42, 02 серпня

Увага! Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.

23:41, 02 серпня

Увага! Полтавська область – декілька груп ударних БпЛА з Сумщини у вашому напрямку!

У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.

23:22, 02 серпня

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.


Повітряна тривога пізно ввечері 2 серпня / Скриншот 24 Каналу

22:57, 02 серпня

Увага! Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у напрямку Чернігівщини.

Автор: Владислав Кравцов