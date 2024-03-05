Росія запустила кілька груп "Шахедів": на Одещині вибухи, у низці областей тривога

Російська армія пізно ввечері 5 березня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей України пролунав сигнал повітряної тривоги.

Тривоги лунали у східних та південних областях нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає сигнал повітряної тривоги прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

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