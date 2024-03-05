Росія запустила кілька груп "Шахедів": на Одещині вибухи, у низці областей тривога
Російська армія пізно ввечері 5 березня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей України пролунав сигнал повітряної тривоги.
Тривоги лунали у східних та південних областях нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає сигнал повітряної тривоги прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.
До теми Ворог маневрує, – Гуменюк сказала, звідки росіяни запускають "Шахеди"
Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили попередили, що ударні БпЛА, імовірно, "Шахед" ідуть з Чорного моря в напрямку Одещини. Група ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини. Повітряні сили: Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Одещину. БпЛА на Полтавщині та Дніпропетровщині рухаються у північному напрямку. Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи в Одеській області. Повітряні сили: Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА з Чорного моря! У Миколаївській та Херсонській областях – загроза застосування ударних БпЛА з півдня! Повітряні сили: Полтавщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Харківщини. Повітряні сили зазначили, що наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, рухаються в північному напрямку. Повітряні сили: Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА! Повітряні сили попередили Харківську область про загрозу застосування ударних БпЛА!
Повітряні сили попередили, що ударні БпЛА, імовірно, "Шахед" ідуть з Чорного моря в напрямку Одещини.
Група ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.
Повітряні сили: Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Одещину. БпЛА на Полтавщині та Дніпропетровщині рухаються у північному напрямку.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи в Одеській області.
Повітряні сили: Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА з Чорного моря!
У Миколаївській та Херсонській областях – загроза застосування ударних БпЛА з півдня!
Повітряні сили: Полтавщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Харківщини.
Повітряні сили зазначили, що наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, рухаються в північному напрямку.
Повітряні сили: Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!
Повітряні сили попередили Харківську область про загрозу застосування ударних БпЛА!