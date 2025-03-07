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24 Канал Новини України Російські "Шахеди" знову залітають до України: де наразі оголошена тривога
7 березня, 20:44
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Російські "Шахеди" знову залітають до України: де наразі оголошена тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 7 березня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це країною почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

До теми Росія планує новий масований удар по Україні: монітори назвали регіон, що може бути під загрозою

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

20:37, 07 березня

Де зараз повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

20:34, 07 березня

 Щодо руху ударних ворожих БпЛА:

  • БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси;
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний (Чернігівщина);
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південний (Полтавщина).
20:30, 07 березня

Монітори пишуть про загрозу ударних БпЛА з Південного напрямку. Група БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеського району Одещини.

20:22, 07 березня

Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.