Російські "Шахеди" знову залітають до України: де наразі оголошена тривога

Російська армія ввечері 7 березня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це країною почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

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