Російські "Шахеди" знову залітають до України: де наразі оголошена тривога
Російська армія ввечері 7 березня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це країною почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Де зараз повітряна тривога в Україні: дивіться на карті Щодо руху ударних ворожих БпЛА: Монітори пишуть про загрозу ударних БпЛА з Південного напрямку. Група БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеського району Одещини. Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
Де зараз повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Щодо руху ударних ворожих БпЛА:
Монітори пишуть про загрозу ударних БпЛА з Південного напрямку. Група БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеського району Одещини.
Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.