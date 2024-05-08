Росія запустила по Україні "Шахеди": у яких областях існує загроза
Пізно ввечері 7 травня та вночі 8 травня російські загарбники запустили по території України свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей лунали сигнали повітряної тривоги.
Першочергово загроза була для жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми "Нічого святого": на Великдень Росія атакувала цивільну інфраструктуру Полтавщини
Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей. Оновлення щодо руху БпЛА від Повітряних сил: Ворожі ударні БпЛА рухаються з Курської області у напрямку Сумщини, курс південно-західний. Повітряні сили розповіли про ситуацію з "Шахедами": Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей.
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
Оновлення щодо руху БпЛА від Повітряних сил:
Ворожі ударні БпЛА рухаються з Курської області у напрямку Сумщини, курс південно-західний.
Повітряні сили розповіли про ситуацію з "Шахедами":
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей.