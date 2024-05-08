Росія запустила по Україні "Шахеди": у яких областях існує загроза

Пізно ввечері 7 травня та вночі 8 травня російські загарбники запустили по території України свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей лунали сигнали повітряної тривоги.

Першочергово загроза була для жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі