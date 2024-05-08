Росія запустила по Україні "Шахеди": у яких областях існує загроза

8 травня 2024, 00:54
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Пізно ввечері 7 травня та вночі 8 травня російські загарбники запустили по території України свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей лунали сигнали повітряної тривоги.

Першочергово загроза була для жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

00:56, 08 травня

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.

Повітряна тривога 8 травня / Скриншот 24 Каналу

00:48, 08 травня

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

00:37, 08 травня

Оновлення щодо руху БпЛА від Повітряних сил:

  • Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь;
  • БпЛА на заході Харківщини у напрямку Полтавської області;
  • Декілька груп ворожих БпЛА у Дніпропетровській області, курс північно-західний у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпра.
00:04, 08 травня

Ворожі ударні БпЛА рухаються з Курської області у напрямку Сумщини, курс південно-західний.

23:54, 07 травня

Повітряні сили розповіли про ситуацію з "Шахедами":

  • БпЛА у Дніпропетровській області, курсом на північ у напрямку Харківщини;
  • БпЛА у Дніпропетровській області курсом на північний-захід та захід, у напрямку Полтавської області.
23:35, 07 травня

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Автор: Владислав Кравцов