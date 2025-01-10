Росія атакує Україну "Шахедами": є загроза для Київщини

10 січня 2025, 00:09
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Автор: Сергій Попович

Російські окупанти ввечері 9 січня знову запускають по Україні безпілотники типу "Шахед". Областями шириться повітряна тривога.

Росія знову тероризує мирне населення України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про чергову повітряну атаку

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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