Росія атакує Україну "Шахедами": є загроза для Київщини
Російські окупанти ввечері 9 січня знову запускають по Україні безпілотники типу "Шахед". Областями шириться повітряна тривога.
Росія знову тероризує мирне населення України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про чергову повітряну атаку
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
БпЛА у напрямку Миргорода з півдня! Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Карта повітряних тривог Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Актуальна карта повітряних тривог
БпЛА у напрямку Миргорода з півдня!
Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Карта повітряних тривог
Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!