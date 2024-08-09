Росія атакує Україну "Шахедами": у низці областей повітряна тривога

9 серпня 2024, 01:23
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Російська армія в ніч з 8 на 9 серпня запустила по Україні своїми безпілотниками типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.

Першочергово загроза була для жителів Сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де прозвучала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Другий день поспіль: Генштаб фіксує збільшення активності російської авіації біля Сумщини

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

02:29, 09 серпня

Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.

02:28, 09 серпня

Шахед над Запоріжжям!

02:14, 09 серпня

У Повітряних силах розповіли про ситуацію з "Шахедами" в Україні: 

  • БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини.
  • БпЛА на Сумщині у районі Лебедина, курс північно-західний.
  • БпЛА на півдні Полтавщини, курс північно-західний.
  • БпЛА з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей.
  • Нові БпЛА на Херсонщині прямують у бік Миколаївщини зі сходу.
02:08, 09 серпня

Черкаська область – загроза ударних БпЛА!

01:20, 09 серпня

Кіровоградська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА!

01:06, 09 серпня

У Повітряних силах розповіли про ситуацію з "Шахедами": 

  • БпЛА на Харківщині рухаються північно-західним курсом.
  • БпЛА на Запоріжжі, курс північно-західний.
  • БпЛА з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей.
  • БпЛА на Херсонщині прямують у бік Миколаївщини зі сходу.
00:26, 09 серпня

Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях.

00:16, 09 серпня

БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра зі сходу.

23:43, 08 серпня

БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей рухаються у напрямку Дніпропетровської області північно-західним курсом.

23:10, 08 серпня

Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА!

Автор: Владислав Кравцов