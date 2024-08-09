Росія атакує Україну "Шахедами": у низці областей повітряна тривога
Російська армія в ніч з 8 на 9 серпня запустила по Україні своїми безпілотниками типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.
Першочергово загроза була для жителів Сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де прозвучала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми Другий день поспіль: Генштаб фіксує збільшення активності російської авіації біля Сумщини
Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині. Шахед над Запоріжжям! У Повітряних силах розповіли про ситуацію з "Шахедами" в Україні: Черкаська область – загроза ударних БпЛА! Кіровоградська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА! У Повітряних силах розповіли про ситуацію з "Шахедами": Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях. БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра зі сходу. БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей рухаються у напрямку Дніпропетровської області північно-західним курсом. Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА!
Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.
Шахед над Запоріжжям!
У Повітряних силах розповіли про ситуацію з "Шахедами" в Україні:
Черкаська область – загроза ударних БпЛА!
Кіровоградська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА!
У Повітряних силах розповіли про ситуацію з "Шахедами":
Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях.
БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра зі сходу.
БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей рухаються у напрямку Дніпропетровської області північно-західним курсом.
Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА!