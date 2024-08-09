Росія атакує Україну "Шахедами": у низці областей повітряна тривога

Російська армія в ніч з 8 на 9 серпня запустила по Україні своїми безпілотниками типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.

Першочергово загроза була для жителів Сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де прозвучала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Другий день поспіль: Генштаб фіксує збільшення активності російської авіації біля Сумщини

Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі