Росіяни знову запустили "Шахеди": у Київській і низці областей лунає тривога
Російська армія в ніч з 9 на 10 липня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей нашої держави почала ширитися повітряна тривога.
Сирени почали спочатку лунати на Сході України, а згодом поширилися на центр. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили пишуть, що: Повітряна тривога у Житомирській області. У Київській області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили зазначили, що: Повітряні сили пишуть, що: Військові писали про: Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА на півночі Херсонщини та на півдні Дніпропетровщини. Напрямок руху – Кривий Ріг.
Повітряні сили пишуть, що:
Повітряна тривога у Житомирській області.
У Київській області оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили зазначили, що:
Повітряні сили пишуть, що:
Військові писали про:
Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА на півночі Херсонщини та на півдні Дніпропетровщини. Напрямок руху – Кривий Ріг.