Росіяни знову запустили "Шахеди": у Київській і низці областей лунає тривога

Російська армія в ніч з 9 на 10 липня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей нашої держави почала ширитися повітряна тривога.

Сирени почали спочатку лунати на Сході України, а згодом поширилися на центр. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Росія вдарила балістикою по зоні відпочинку на Одещині

Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі