Росіяни знову запустили "Шахеди": у Київській і низці областей лунає тривога

10 липня 2024, 00:04
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Російська армія в ніч з 9 на 10 липня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей нашої держави почала ширитися повітряна тривога.

Сирени почали спочатку лунати на Сході України, а згодом поширилися на центр. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

00:48, 10 липня

Повітряні сили пишуть, що:

  •  група "Шахедів" на південному сході Житомирщини. Курс – північний.
  • "Шахеди" на Миколаївщині. Курс – північно-західний.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, прямують на північний захід.
  • нова група "Шахедів" на Херсонщині. Рухається на захід.
00:27, 10 липня

Повітряна тривога у Житомирській області.

00:04, 10 липня

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Київська;
  • Вінницька;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.


Повітряна тривога 10 липня / Скриншот 24 Каналу

00:01, 10 липня

У Київській області оголошено повітряну тривогу.

23:58, 09 липня

Повітряні сили зазначили, що: 

  • "Шахеди" на Кіровоградщині, рухаються у напрямку Вінниччини.
  • група "Шахедів" на Черкащині, курсом на північ.
  • група "Шахедів" на Дніпропетровщині, прямують на північ.
  • кілька нових груп "шахедів" на Херсонщині, рухаються на захід.
23:37, 09 липня

Повітряні сили пишуть, що:

  • кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини. Курс – на Кіровоградщину.
  • кілька груп "Шахедів" на Кіровоградщині, курсом на Черкащину.
  • нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини, прямують на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу.
22:46, 09 липня

Військові писали про:

  • кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини, рухаються на північний захід;
  • нову групу "Шахедів" на Херсонщині, тим же курсом.
22:00, 09 липня

Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА на півночі Херсонщини та на півдні Дніпропетровщини. Напрямок руху – Кривий Ріг.

Автор: Владислав Кравцов