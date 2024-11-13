"Шахеди" залітали в Україну: у яких областях було оголошено тривогу
Російська армія ввечері 13 листопада запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.
Спочатку сирени пролунали у північному сході нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття цивільного захисту.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Відбій загрози БпЛА по областях. Де зараз лунає тривога: дивіться на карті Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південний.
Відбій загрози БпЛА по областях.
Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південний.