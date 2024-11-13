"Шахеди" залітали в Україну: у яких областях було оголошено тривогу

Російська армія ввечері 13 листопада запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.

Спочатку сирени пролунали у північному сході нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

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