"Шахеди" атакують Україну: у яких областях оголошено тривогу
Російська армія ввечері 15 листопада запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей пролунала повітряна тривога.
Спочатку загроза була для жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунав сигнал повітряної тривоги, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми Уже на фінальній стадії, – посол про запуск ізраїльської системи раннього оповіщення в Україні
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків). Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину. Сумщина – загроза ударних БпЛА! Група ударних БпЛА з Донецької області курсом на Дніпропетровщину.
Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків).
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
Сумщина – загроза ударних БпЛА!
Група ударних БпЛА з Донецької області курсом на Дніпропетровщину.