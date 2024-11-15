"Шахеди" атакують Україну: у яких областях оголошено тривогу

Російська армія ввечері 15 листопада запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей пролунала повітряна тривога.

Спочатку загроза була для жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунав сигнал повітряної тривоги, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.