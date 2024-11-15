"Шахеди" атакують Україну: у яких областях оголошено тривогу

15 листопада 2024, 21:27
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Автор: Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 15 листопада запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей пролунала повітряна тривога.

Спочатку загроза була для жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунав сигнал повітряної тривоги, негайно прямувати в укриття цивільного захисту. 

До теми Уже на фінальній стадії, – посол про запуск ізраїльської системи раннього оповіщення в Україні

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

21:43, 15 листопада

Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків).

21:25, 15 листопада

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:09, 15 листопада

Ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

21:06, 15 листопада

 Сумщина – загроза ударних БпЛА!

20:47, 15 листопада

Група ударних БпЛА з Донецької області курсом на Дніпропетровщину.