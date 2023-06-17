Противник намагається залітати вглиб країни: у Повітряних силах про денну повітряну тривогу

Росіяни не припиняють спроб тероризувати мирне населення України. Близько 17:00 на Київщині пролунали сирени через БпЛА. У Повітряних силах детальніше розповіли, що відбувалося.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат спробував пролити світло на ситуацію з крайніми повітряними тривогами на Півночі. За його словами, там фіксували розвідувальний безпілотник, передає 24 Канал.

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Ворог веде розвідку

Він також звернув увагу на те, що регулярно працює тактична авіація ворога. Також в окремих регіонах повітряна тривога попереджає про ракетну загрозу. Крім того, росіяни можуть просто запускати безпілотники, через що гудітимуть сирени.

І щодо Києва, часто ставили питання, чому, власне, область була "червоною"? Ну, працює ворожа безпілотна авіація. Противник намагається постійно залітати вглиб країни з допомогою малопомітних, малорозмірних БпЛА, які можуть проводити якісну розвідку, збирає відповідно розвідувальну інформацію і так далі,

– звернув увагу Ігнат.

Він підкреслив, що області, де працює наша винищувальна авіація, а також ППО, – будуть "червоними". Навіть у тих випадках, коли над ними пролітають звичайні розвідувальні безпілотники ворога.

За словами Ігната, слід розуміти, що по цих БпЛА також відпрацьовують реальні засоби. І це не менш небезпечно, адже можуть падати уламки. Тому він закликав з розумінням ставитися до повітряних тривог.

Юрій Ігнат зауважив, що росіяни перед завданням ударів дійсно проводять розвідку. Це роблять для того, щоб з'ясувати:

що ми маємо;

де ми маємо;

де стоїть.

Водночас речник Повітряних сил наголосив на тому, що ворог боїться України. Зауважимо, що на різних напрямках наші військові проводять активні дії. З цієї причини окупанти активізували безпілотну авіацію на Херсонщині, Миколаївщині та й узагалі по всій лінії розмежування.

На Київщині працювала ППО

У Київській ОВА зазначили, що працювала система ППО в області. Власне, причиною був БпЛА, який фіксували у повітряному просторі над регіоном.

Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги,

– наголосили в ОВА.

Також місцевих мешканців просили дотримуватися інформаційної тиші. Мовиться про те, щоб вони не знімали та не викладали у мережу роботу ППО.

Тим часом у КМВА зазначали, що на околицях столиці фіксували дрони. У відомстві попереджали, що може працювати протиповітряна оборона. Тож закликали людей пам'ятати про правила безпеки та дотримуватися їх.