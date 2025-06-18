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24 Канал Новини України "Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях тривога
18 червня, 21:42
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"Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 18 червня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Це не кінець світу, – ЦПД про збільшення виробництва "Шахедів" Росією 

Де зараз повітряна тривога

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

21:48, 18 червня

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.

21:45, 18 червня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Безпілотник північніше Сум, курс південний.

21:36, 18 червня

  • БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північний.

  • БпЛА в західній частині Херсонщини, курс західний.

20:55, 18 червня

БпЛА в східній частині Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину.