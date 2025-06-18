"Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях тривога

Російська армія ввечері 18 червня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Це не кінець світу, – ЦПД про збільшення виробництва "Шахедів" Росією

Де зараз повітряна тривога

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті