"Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях тривога
Російська армія ввечері 18 червня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Де зараз повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
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БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Безпілотник північніше Сум, курс південний.
БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північний.
БпЛА в західній частині Херсонщини, курс західний.
БпЛА в східній частині Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину.