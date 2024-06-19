Росіяни запустили "Шахеди": у яких областях оголошено повітряну тривогу
Ввечері 19 червня окупаційна армія вкотре запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей лунає повітряна тривога.
Водночас Повітряні Сили попередили про зліт 4 бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Де існує загроза російських ударів – інформує 24 Канал.
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Повітряна тривога в Україні
00:50, 20 червня
Куди рухаються ударні БпЛА
Ворожі БпЛА з Кіровоградської області рухаються у північно-західному напрямку.
Також декілька груп з Кіровоградщини летять у напрямку Дніпропетровської області.
В Повітряних силах додали, що ще одна група ударних БпЛА з Миколаївщини рухається на Кіровоградщину.
00:15, 20 червня
В Повітряних силах повідомили:
00:01, 20 червня
- Ворожі БпЛА з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
- Група БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.
- Декілька груп ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у західному напрямку.
- Група ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
Напрямки руху "Шахедів"
23:06, 19 червня
- Декілька ударних БпЛА в Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку.
- Група ударних БпЛА з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області.
- Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщині рухаються у північно-західному напрямку.
22:33, 19 червня
Повітряні Сили попередили про рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонщини у північно-західному напрямку.
Куди рухаються ударні БпЛА
Ворожі БпЛА з Кіровоградської області рухаються у північно-західному напрямку.
Також декілька груп з Кіровоградщини летять у напрямку Дніпропетровської області.
В Повітряних силах додали, що ще одна група ударних БпЛА з Миколаївщини рухається на Кіровоградщину.
В Повітряних силах повідомили:
- Ворожі БпЛА з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
- Група БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.
- Декілька груп ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у західному напрямку.
- Група ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
Напрямки руху "Шахедів"
- Декілька ударних БпЛА в Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку.
- Група ударних БпЛА з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області.
- Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщині рухаються у північно-західному напрямку.
Повітряні Сили попередили про рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонщини у північно-західному напрямку.