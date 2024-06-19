Росіяни запустили "Шахеди": у яких областях оголошено повітряну тривогу

00:50, 20 червня

Ворожі БпЛА з Кіровоградської області рухаються у північно-західному напрямку.

Також декілька груп з Кіровоградщини летять у напрямку Дніпропетровської області.

В Повітряних силах додали, що ще одна група ударних БпЛА з Миколаївщини рухається на Кіровоградщину.