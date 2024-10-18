"Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях лунає тривога
Російська армія в ніч з 18 на 19 жовтня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Спочатку загроза була для жителів південного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, негайно пройти в укриття цивільного захисту.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
За даними моніторингових телеграм-каналів, близько 23:35 один російський дрон-камікадзе типу "Шахед" зайшов на територію Гомельської області Білорусі із Чернігівської області. Повідомляється, що ще кілька "Шахедів" ідуть тим самим курсом у напрямку Комарина. Щодо руху БпЛА: Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині. Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Щодо руху БпЛА: Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Південне. Ударні ворожі БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний.
За даними моніторингових телеграм-каналів, близько 23:35 один російський дрон-камікадзе типу "Шахед" зайшов на територію Гомельської області Білорусі із Чернігівської області.
Повідомляється, що ще кілька "Шахедів" ідуть тим самим курсом у напрямку Комарина.
Щодо руху БпЛА:
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.
Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Щодо руху БпЛА:
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Південне.
Ударні ворожі БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний.