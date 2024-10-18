"Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях лунає тривога

Російська армія в ніч з 18 на 19 жовтня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Спочатку загроза була для жителів південного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, негайно пройти в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

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