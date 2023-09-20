Росіяни знову пустили по Україні "Шахеди": у Києві й більшості областей – тривога

Російські загарбники пізно вночі 20 вересня атакували Україну безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Через це повітряну тривогу оголосили у більшості областей нашої держави.

Цього разу окупанти запускали свої БпЛА з північного та південного напрямків. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі "Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Усі деталі згодом", – повідомили в Полтавській ОВА."Черкаська область. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", – застерегли в Черкаській ОВА.Повітряна тривога триває у більшості областей.У Миколаївській і Херсонській областях пролунав відбій повітряної тривоги.У Повітряних силах розповіли, що ще кілька груп ворожих БпЛА заходять у повітряний простір України на півдні Сумщини з Бєлгородської області Росії.

02:11 Тривоги також оголосили в Києві й Черкаській області. Там також загроза застосування безпілотників типу "Шахед".

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили про роботу Сил авіації та ППО по областях.Повітряні сили оголосили тривогу у Київській і Кіровоградській областях. Там також можливе застосування ворогом ударних безпілотників.

01:56 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська;

Луганська;

Олександрівський район Кіровоградської області;

АР Крим.



Повітряна тривога 20 вересня / Скриншот 24 Каналу

Повітряні сили наголосили, що ще кілька груп ворожих БпЛА заходять у повітряний простір України на Сумщині з Курської області Росії.У моніторинговому телеграм-каналі Monitor закликали жителів Кривого Рогу уважно поставитися до тривог. Адже там зафіксували рух "Шахедів" у напрямку міста з Півдня.Тривогу оголосили також і для Миколаївської та Херсонської областей. Там також існує загроза застосування ворогом "Шахедів".

01:16 У Повітряних силах наголосили, що чергова група ворожих БпЛА зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області країни-агресорки. Військові також підкреслили, що ще кілька груп "Шахедів" на Запоріжжі, рухаються з Півдня у північно-західному напрямку.



Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й прямувати в укриття.

Сирени також лунали й у Запорізькій області. Там тривоги також оголосили через застосування ворогом безпілотників типу "Шахед",Повітряні сили оголосили тривогу у Дніпропетровській області. Також через загрозу "Шахедів".Повітряну тривогу оголосили й у Чернігівській області. Там також є загроза російсько-іранських безпілотників типу "Шахед".

00:34 У Повітряних силах зазначили, що перша група "Шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку, однак курс може змінюватись. Водночас друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області Росії.

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття.

Повітряні сили оголосили тривогу у Полтавській області. Там зафіксували ворожі російські ударні безпілотники типу "Шахед".