Росіяни знову пустили по Україні "Шахеди": у Києві й більшості областей – тривога
Російські загарбники пізно вночі 20 вересня атакували Україну безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Через це повітряну тривогу оголосили у більшості областей нашої держави.
Цього разу окупанти запускали свої БпЛА з північного та південного напрямків. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
"Черкаська область. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", – застерегли в Черкаській ОВА.
Повітряна тривога триває у більшості областей.02:50 У Миколаївській і Херсонській областях пролунав відбій повітряної тривоги.02:29 У Повітряних силах розповіли, що ще кілька груп ворожих БпЛА заходять у повітряний простір України на півдні Сумщини з Бєлгородської області Росії.
02:11 Тривоги також оголосили в Києві й Черкаській області. Там також загроза застосування безпілотників типу "Шахед".02:05 У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили про роботу Сил авіації та ППО по областях.02:01 Повітряні сили оголосили тривогу у Київській і Кіровоградській областях. Там також можливе застосування ворогом ударних безпілотників.
01:56 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Луганська;
- Олександрівський район Кіровоградської області;
- АР Крим.
Повітряна тривога 20 вересня / Скриншот 24 Каналу
01:16 У Повітряних силах наголосили, що чергова група ворожих БпЛА зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області країни-агресорки. Військові також підкреслили, що ще кілька груп "Шахедів" на Запоріжжі, рухаються з Півдня у північно-західному напрямку.
01:11 Сирени також лунали й у Запорізькій області. Там тривоги також оголосили через застосування ворогом безпілотників типу "Шахед",01:07 Повітряні сили оголосили тривогу у Дніпропетровській області. Також через загрозу "Шахедів".01:01 Повітряну тривогу оголосили й у Чернігівській області. Там також є загроза російсько-іранських безпілотників типу "Шахед".
Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й прямувати в укриття.
00:34 У Повітряних силах зазначили, що перша група "Шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку, однак курс може змінюватись. Водночас друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області Росії.
Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття.00:21 Повітряні сили оголосили тривогу у Полтавській області. Там зафіксували ворожі російські ударні безпілотники типу "Шахед".