В Україну знову залітають ворожі "Шахеди": областями шириться тривога
Російська армія ввечері 20 березня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе. Через це областями почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Справжнє ставлення Росії до миру, – Зеленський про удар по Кропивницькому і атаку майже 200 БпЛА
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Увага! Міста Полтава та Кременчук! У вашому напрямку ворожі БпЛА!Перебувайте в укриттях. Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА: Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Полтавська, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Увага! Міста Запоріжжя та Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях. Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря! Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА: Херсонська і Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Харківська область та місто Харків – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного та південно-східного напрямків! Увага! місто Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу. Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі дрони заходять в повітряний простір регіону з ТОТ, курс – північний/північно-західний.
Увага! Міста Полтава та Кременчук! У вашому напрямку ворожі БпЛА!Перебувайте в укриттях.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Полтавська, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Увага! Міста Запоріжжя та Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях.
Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря!
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Херсонська і Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Харківська область та місто Харків – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного та південно-східного напрямків!
Увага! місто Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі дрони заходять в повітряний простір регіону з ТОТ, курс – північний/північно-західний.