В Україну знову залітають ворожі "Шахеди": областями шириться тривога

Російська армія ввечері 20 березня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе. Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

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