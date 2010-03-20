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24 Канал Новини України В Україну знову залітають ворожі "Шахеди": областями шириться тривога
20 березня, 20:14
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В Україну знову залітають ворожі "Шахеди": областями шириться тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 20 березня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе. Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Справжнє ставлення Росії до миру, – Зеленський про удар по Кропивницькому і атаку майже 200 БпЛА

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:30, 20 березня

Увага! Міста Полтава та Кременчук! У вашому напрямку ворожі БпЛА!Перебувайте в укриттях.

21:15, 20 березня

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА над Запорізькою областю, курс – північно-західний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс – північно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центральній частині Харківщини, курс – західний/південно-західний/південний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – північно-західний/західний;
  • БпЛА на межі Донеччини та Харківщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на півночі, півдні та в центральній частині Сумщини, курс –  південно-західний;
  • БпЛА на сході Кіровоградщини та півдні Полтавщини, курс – північно-західний.
21:04, 20 березня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

21:00, 20 березня

Полтавська, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:49, 20 березня

Увага! Міста Запоріжжя та Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях.

20:40, 20 березня

Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря!

20:38, 20 березня

Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:32, 20 березня

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на сході Запорізької області, курс – північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс – північно-західний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – північно-західний/західний.
20:28, 20 березня

Херсонська і Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:24, 20 березня

Харківська область та місто Харків – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного та південно-східного напрямків!

20:19, 20 березня

Увага! місто Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу.

20:12, 20 березня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

20:09, 20 березня

Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

19:58, 20 березня

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі дрони заходять в повітряний простір регіону з ТОТ, курс –  північний/північно-західний.