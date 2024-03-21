Загроза "Шахедів" для Півдня: у низці областей лунає повітряна тривога
Пізно ввечері 21 березня російські загарбники запустили по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці південних областей пролунала повітряна тривога.
Крім того, загроза також була для жителів і східних областей. 24 Канал закликає українців у областях, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу в УкраїніЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили попередили, що: Повітряні сили пишуть, що: Військові попередили, що: Повітряні сили розповіли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Повітряні сили попередили, що БпЛА на півдні Миколаївщині на межі з Одеською областю рухаються північно-західним курсом. Повітряні сили попередили, що: Ще декілька груп БпЛА у Голопристанському районі Херсонської області рухаються руслом річки Південний Буг у напрямку Миколаєва. Повітряні сили попередили про рух декількох груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.
Повітряні сили попередили, що:
Повітряні сили пишуть, що:
Військові попередили, що:
Повітряні сили розповіли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Повітряні сили попередили, що БпЛА на півдні Миколаївщині на межі з Одеською областю рухаються північно-західним курсом.
Повітряні сили попередили, що:
Ще декілька груп БпЛА у Голопристанському районі Херсонської області рухаються руслом річки Південний Буг у напрямку Миколаєва.
Повітряні сили попередили про рух декількох груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.