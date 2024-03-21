Загроза "Шахедів" для Півдня: у низці областей лунає повітряна тривога

Пізно ввечері 21 березня російські загарбники запустили по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці південних областей пролунала повітряна тривога.

Крім того, загроза також була для жителів і східних областей. 24 Канал закликає українців у областях, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні

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