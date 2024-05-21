Росія вчергове атакує Україну "Шахедами": у низці областей лунає повітряна тривога
Увечері 21 травня російські загарбники вчергове пустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.
Першочергово сирени лунали у східному регіоні нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській і Полтавській областях. Повітряні сили написали, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях – загроза ударних БпЛА. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході. Через це є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській і Полтавській областях.
Повітряні сили написали, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях – загроза ударних БпЛА.
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході. Через це є загроза застосування авіаційних засобів ураження.