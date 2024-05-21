Росія вчергове атакує Україну "Шахедами": у низці областей лунає повітряна тривога

Увечері 21 травня російські загарбники вчергове пустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.

Першочергово сирени лунали у східному регіоні нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі