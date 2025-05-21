Україна під атакою "Шахедів": в яких регіонах загроза ворожого удару
Російська армія в ніч на 21 травня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Повітряні сили попередили про небезпеку від дронів-імітаторів, які запускає Росія
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі є також і для Полтавської області. Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу. В ПС інформують про рух БпЛА на заході та півдні Сумщини курсом на захід. Російські військові атакували два підприємства в місті ударними БпЛА. По одному з об'єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому – 2, Наразі інформації щодо загиблих чи постраждалих немає. На місцях працюють всі необхідні служби. Унаслідок російської атаки безпілотниками постраждала сім'я з Бориспільського району. У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги, Додав, що вся необхідна медична допомога надається. Попередньо, без госпіталізації. Калашник розповів, що падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де перебували постраждалі. У будівлі вибито вікна й пошкоджено дах. Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення й господарчі споруди. У Сумах ворог атакував 2 підприємства. По одному зафіксовано 5 влучань, по іншому – 2. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання Тим часом монітори інформують, що дронів ворога в нашому небі на цей час не видно. Суми атакували російські БпЛА, пише ОВА. Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач. Міська влада додає, що ворог атакував 2 підприємства. По одному зафіксовано 5 влучань, по іншому 2. Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання. Житомир – до вас ворожий БпЛА з півночі. Монітори пишуть – це останній. БпЛА фіксують: – на півдні Київщини, курс на Вінниччину. У Сумах знову лунають вибухи. Також Київська ОВА пише про роботу ППО в області. Житомирська та Черкаська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА фіксують: – на сході Сумщини, курс південно-західний. Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі. Вибухи пролунали у Сумах. Також вибухи у Києві – працює ППО. Київ – у вашому напрямку ворожий БпЛА. Черкаська область (Черкаський, Золотоніський райони) – загроза ударних БпЛА. Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу. Оголошено повітряну тривогу. БпЛА ворога фіксують: – на півдні та в центрі Чернігівщини, курс південно-західний. У Харкові було чутно вибух. Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі. Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі. Ще група БпЛА на сході Сумщини – курсом південно-західним та південним. Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу. Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників: БпЛА – курсом на Суми. Нова група БпЛА на півночі та сході Сумщини – курсом на південь! Місто Харків! БпЛА в напрямку міста! БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини – курсом на південь. БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини – курсом на південь. Увага! Місто Харків! БпЛА з північно-західного та північно-східного напрямків. Ударні БпЛА – курсом на Миргород! Харківська область – з півночі та сходу ворожі БпЛА. Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті БпЛА в центральній частині Сумщини, курс на Полтавщину. Група БпЛА – курсом на Суми. БпЛА в центральній частині та на сході Сумщини, курс – південний/південно-західний; Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
У Сумах Росія багато разів била дронами по підприємствах
– повідомив міський голова.
На Київщині внаслідок атаки БпЛА постраждала ціла сім'я
– повідомив голова ОВА.
"Шахеди" атакували Суми: є влучання у підприємства, пошкоджена система електропостачання
У Києві відбій.
– на півночі Житомирщини, курс західний.
– на межі Чернігівщини та Київщини, курс на захід.
– на заході Полтавщини, курс південний.
– на півночі Полтавщини, курс західний.
– на півночі Київщини, курс західний.
– на межі Черкаської та Київської областей, курс західний.
– на межі Сумщини та Полтавщини, курс південно-західний.
– на півдні Сумщини, курсом на захід.
– на сході Харківщини, курс південно-західний.
Загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі є також і для Полтавської області.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.
В ПС інформують про рух БпЛА на заході та півдні Сумщини курсом на захід.
Російські військові атакували два підприємства в місті ударними БпЛА.
По одному з об'єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому – 2,
Наразі інформації щодо загиблих чи постраждалих немає. На місцях працюють всі необхідні служби.
Унаслідок російської атаки безпілотниками постраждала сім'я з Бориспільського району.
У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги,
Додав, що вся необхідна медична допомога надається. Попередньо, без госпіталізації.
Калашник розповів, що падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де перебували постраждалі. У будівлі вибито вікна й пошкоджено дах.
Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення й господарчі споруди.
У Сумах ворог атакував 2 підприємства. По одному зафіксовано 5 влучань, по іншому – 2. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання
Тим часом монітори інформують, що дронів ворога в нашому небі на цей час не видно.
Суми атакували російські БпЛА, пише ОВА. Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач.
Міська влада додає, що ворог атакував 2 підприємства. По одному зафіксовано 5 влучань, по іншому 2.
Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.
Житомир – до вас ворожий БпЛА з півночі. Монітори пишуть – це останній.
БпЛА фіксують:
– на півдні Київщини, курс на Вінниччину.
У Сумах знову лунають вибухи. Також Київська ОВА пише про роботу ППО в області.
Житомирська та Черкаська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА фіксують:
– на сході Сумщини, курс південно-західний.
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Вибухи пролунали у Сумах. Також вибухи у Києві – працює ППО.
Київ – у вашому напрямку ворожий БпЛА.
Черкаська область (Черкаський, Золотоніський райони) – загроза ударних БпЛА.
Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу. Оголошено повітряну тривогу.
БпЛА ворога фіксують:
– на півдні та в центрі Чернігівщини, курс південно-західний.
У Харкові було чутно вибух.
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Ще група БпЛА на сході Сумщини – курсом південно-західним та південним.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.
Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників:
БпЛА – курсом на Суми.
Нова група БпЛА на півночі та сході Сумщини – курсом на південь!
Місто Харків! БпЛА в напрямку міста!
БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини – курсом на південь.
БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини – курсом на південь.
Увага! Місто Харків! БпЛА з північно-західного та північно-східного напрямків.
Ударні БпЛА – курсом на Миргород!
Харківська область – з півночі та сходу ворожі БпЛА.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА в центральній частині Сумщини, курс на Полтавщину.
Група БпЛА – курсом на Суми.
БпЛА в центральній частині та на сході Сумщини, курс – південний/південно-західний;
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.