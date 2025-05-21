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24 Канал Новини України Україна під атакою "Шахедів": в яких регіонах загроза ворожого удару
21 травня, 07:42
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Україна під атакою "Шахедів": в яких регіонах загроза ворожого удару

Владислав Кравцов

Російська армія в ніч на 21 травня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

До теми Повітряні сили попередили про небезпеку від дронів-імітаторів, які запускає Росія 

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

 

 

07:39, 21 травня

Загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі є також і для Полтавської області.

07:38, 21 травня

Чернігівська  область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.

07:29, 21 травня

В ПС інформують про рух БпЛА на заході та півдні Сумщини  курсом на захід.

07:02, 21 травня

У Сумах Росія багато разів била дронами по підприємствах

Російські військові атакували два підприємства в місті ударними БпЛА.

По одному з об'єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому – 2, 
– повідомив міський голова.

Наразі інформації щодо загиблих чи постраждалих немає. На місцях працюють всі необхідні служби.

07:00, 21 травня

На Київщині внаслідок атаки БпЛА постраждала ціла сім'я

Унаслідок російської атаки безпілотниками постраждала сім'я з Бориспільського району.

У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги,
– повідомив голова ОВА.

Додав, що вся необхідна медична допомога надається. Попередньо, без госпіталізації.

Калашник розповів, що падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де перебували постраждалі. У будівлі вибито вікна й пошкоджено дах. 

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення й господарчі споруди. 

05:40, 21 травня

"Шахеди" атакували Суми: є влучання у підприємства, пошкоджена система електропостачання

У Сумах ворог атакував 2 підприємства. По одному зафіксовано 5 влучань, по іншому – 2. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання

05:23, 21 травня

Тим часом монітори інформують, що дронів ворога в нашому небі на цей час не видно.

05:23, 21 травня

Суми атакували російські БпЛА, пише ОВА. Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач.

Міська влада додає, що ворог атакував 2 підприємства. По одному зафіксовано 5 влучань, по іншому 2.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.

04:59, 21 травня

Житомир – до вас ворожий БпЛА з півночі. Монітори пишуть – це останній.

У Києві відбій.

04:40, 21 травня

БпЛА фіксують:

– на півдні Київщини, курс на Вінниччину.
– на півночі Житомирщини, курс західний.
– на межі Чернігівщини та Київщини, курс на захід.
– на заході Полтавщини, курс південний.

04:16, 21 травня

У Сумах знову лунають вибухи. Також Київська ОВА пише про роботу ППО в області.

04:12, 21 травня

Житомирська та Черкаська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

04:03, 21 травня

БпЛА фіксують:

– на сході Сумщини, курс південно-західний.
– на півночі Полтавщини, курс західний.
– на півночі Київщини, курс західний.
– на межі Черкаської та Київської областей, курс західний.

03:57, 21 травня

Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі. 

03:47, 21 травня

Вибухи пролунали у Сумах. Також вибухи у Києві – працює ППО.

03:35, 21 травня

Київ – у вашому напрямку ворожий БпЛА.

03:29, 21 травня

Черкаська область (Черкаський, Золотоніський райони) – загроза ударних БпЛА.

03:24, 21 травня

Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу. Оголошено повітряну тривогу.

03:17, 21 травня

БпЛА ворога фіксують:

– на півдні та в центрі Чернігівщини, курс південно-західний.
– на межі Сумщини та Полтавщини, курс південно-західний.
– на півдні Сумщини, курсом на захід.
– на сході Харківщини, курс південно-західний.

02:59, 21 травня

У Харкові було чутно вибух.

02:39, 21 травня

Донецька  область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

02:38, 21 травня

Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

02:31, 21 травня

Ще група БпЛА на  сході Сумщини – курсом  південно-західним та південним.

02:21, 21 травня

Чернігівська  область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.

02:15, 21 травня

Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників: 

  • БпЛА на півночі Сумщини – курсом на захід.
  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини – курсом на південь.
  • БпЛА на сході Харківщини – курсом на Харків.
02:07, 21 травня

БпЛА – курсом на Суми.

02:04, 21 травня

Нова група БпЛА на півночі та сході Сумщини – курсом на південь!

01:56, 21 травня

Місто Харків! БпЛА в напрямку міста!

01:50, 21 травня

БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини – курсом на південь.

01:44, 21 травня

БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини – курсом на південь.

01:38, 21 травня

Увага! Місто Харків! БпЛА з північно-західного та північно-східного напрямків.

01:26, 21 травня

Ударні БпЛА – курсом на Миргород!

01:25, 21 травня

Харківська область – з півночі та сходу ворожі БпЛА.

01:13, 21 травня

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

00:57, 21 травня

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс на Полтавщину.

00:46, 21 травня

Група БпЛА – курсом на Суми.

00:36, 21 травня

БпЛА в центральній частині та на сході Сумщини, курс – південний/південно-західний;

00:27, 21 травня

Сумська  область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.