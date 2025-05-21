Україна під атакою "Шахедів": в яких регіонах загроза ворожого удару

Російська армія в ніч на 21 травня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

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