"Шахеди" залітають в Україну: де зараз лунає тривога
Російська армія ввечері 22 квітня знову запустила свої ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні. Через це областями нашої держави почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Рух ударних БпЛА через Сумщину та Харківщину – у напрямку Полтавщини. Де зараз лунає тривога: дивіться на карті Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини. Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Рух ударних БпЛА через Сумщину та Харківщину – у напрямку Полтавщини.
Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!