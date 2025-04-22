"Шахеди" залітають в Україну: де зараз лунає тривога

Російська армія ввечері 22 квітня знову запустила свої ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні. Через це областями нашої держави почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

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