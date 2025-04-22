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24 Канал Новини України "Шахеди" залітають в Україну: де зараз лунає тривога
22 квітня, 22:42
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"Шахеди" залітають в Україну: де зараз лунає тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 22 квітня знову запустила свої ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні. Через це областями нашої держави почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Протягом дня 22 квітня росіяни атакували 77 БпЛА: скільки вдалося збити

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:38, 22 квітня

Рух ударних БпЛА через Сумщину та Харківщину – у напрямку Полтавщини.

22:35, 22 квітня

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті

22:13, 22 квітня

Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини.

20:56, 22 квітня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!