"Шахеди" летять на Київщину й низку областей: де зараз чути повітряну тривогу

У понеділок, 23 грудня, російська армія знову запустила по Україні дрони-камікадзе. Внаслідок цього у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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