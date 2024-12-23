"Шахеди" летять на Київщину й низку областей: де зараз чути повітряну тривогу

23 грудня 2024, 12:22
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Автор: Дмитро Усик

У понеділок, 23 грудня, російська армія знову запустила по Україні дрони-камікадзе. Внаслідок цього у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

12:23, 23 грудня

Де зараз тривога:

12:22, 23 грудня

Київ – в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!

11:44, 23 грудня

Черкаська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

11:39, 23 грудня

Київська, Чернігівська області – загроза застосування ударних БпЛА.

11:01, 23 грудня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

10:40, 23 грудня

Група ворожих БпЛА на Сумщині. Курсом на Ромни з північного сходу.

10:25, 23 грудня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.