У Києві влучання в один з інфраструктурних об'єктів та житловий будинок: є жертви

По полудні 23 листопада майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. В деяких областях країни повідомляють про звуки вибухів.

Близько 14:08 з'явилися повідомлення про вибухи в столиці України. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив їх, і заявив, що в області працює ППО.

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Вже декілька хвилин після цього, о 14:12, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

Через 20 хвилин після удару, в столиці знову пролунало декілька вибухів в різних районах. Кличко підкреслив, що рятівники і медики вже вирушили на місця.

Станом на 14:50 відомо про пошкодження двоповерхової будівлі. Внаслідок атаки три людини загинуло та шість постраждало.

У Кременчуцькому районі Полтавщини – вибухи

Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті. Залишатися там слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Якщо ж ви не можете перейти до сховища, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Це може врятувати вам життя.

Вибухи чули і у Кременчуцькому районі Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що працює ППО.

Він закликав людей перебувати в укриттях цивільного захисту до сигналу відбої повітряної тривоги. Це рятує життя!

На Одещині теж вибухи

Про загрозу ракетних ударів одеситів повідомили о 12:27. Згодом у місцевих ЗМІ повідомили про вибухи в регіоні. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО.

Згодом з'явилися дані про те, що ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.

Ракети запустили з Ростовської області

Об 11:07 телеграм-канал monitor повідомив, що спостерігається активність стратегічної авіації на аеродромі Енгельс. Уже об 12:19 опублікували пост про те, що це можуть бути навчальні польоти. Але нагадали про ворожу підступність, що він і підтвердив: об 12:29 стало відомо про пуски ракет з Ростовської області.

Об 12:27 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про 5 запусків ракет. Через хвилину він уточнив, що мовиться про "інші літаки в районі Маріуполя".

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