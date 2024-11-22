Україна під атакою "Шахедів": у яких областях пролунала тривога
Російська армія в ніч з 22 на 23 листопада запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей пролунала повітряна тривога.
Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в районі Харкова чути вибухи. Там ППО збивають ворожі БпЛА. Харків – у вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного заходу! Запорізька область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА! Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Ворожий ударний БпЛА на Сумщині – курсом на Харківщину. Сумщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в районі Харкова чути вибухи. Там ППО збивають ворожі БпЛА.
Харків – у вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного заходу!
Запорізька область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Ворожий ударний БпЛА на Сумщині – курсом на Харківщину.
Сумщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!