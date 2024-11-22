Україна під атакою "Шахедів": у яких областях пролунала тривога

Російська армія в ніч з 22 на 23 листопада запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей пролунала повітряна тривога.

Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

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