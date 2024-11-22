Україна під атакою "Шахедів": у яких областях пролунала тривога

22 листопада 2024, 23:52
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Автор: Владислав Кравцов

Російська армія в ніч з 22 на 23 листопада запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей пролунала повітряна тривога.

Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу захисникам неба. 

До теми У Запоріжжі прогримів вибух, туди летів КАБ

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

00:33, 23 листопада

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в районі Харкова чути вибухи. Там ППО збивають ворожі БпЛА.

00:13, 23 листопада

Харків – у вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного заходу!

23:57, 22 листопада

Запорізька область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!

23:48, 22 листопада

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

23:36, 22 листопада

Ворожий ударний БпЛА на Сумщині – курсом на Харківщину.

23:10, 22 листопада

Сумщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!