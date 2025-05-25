Україна під атакою ворожих дронів: у яких областях тривога
Російська армія ввечері 25 травня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми На Запоріжжі пролунали вибухи: чути роботу ППО
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Запоріжжя! До вас з південного сходу ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях! Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА: БпЛА на сході Харківщини, курс – західний/південно-західний. Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курсом – на місто Павлоград! Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження! У Запорізькій області працює ППО. Написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Запоріжжя! У вашому напрямку зі сходу ворожий БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях! Ударні БпЛА на південному сході Запорізької області, курсом – на Дніпропетровщину! Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Запоріжжя! До вас з південного сходу ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:
БпЛА на сході Харківщини, курс – західний/південно-західний.
Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курсом – на місто Павлоград!
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
У Запорізькій області працює ППО. Написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Запоріжжя! У вашому напрямку зі сходу ворожий БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях!
Ударні БпЛА на південному сході Запорізької області, курсом – на Дніпропетровщину!
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.