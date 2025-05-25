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24 Канал Новини України Україна під атакою ворожих дронів: у яких областях тривога
25 травня, 21:04
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Україна під атакою ворожих дронів: у яких областях тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 25 травня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми На Запоріжжі пролунали вибухи: чути роботу ППО 

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

 

21:32, 25 травня

Запоріжжя! До вас з південного сходу ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!

21:31, 25 травня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:29, 25 травня

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на Запоріжжі, курс – північний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі Херсонщини, курс – північно-західний;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс – північно/південно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центрі Сумщини, курс – південно-західний.
21:16, 25 травня

БпЛА на сході Харківщини, курс – західний/південно-західний.

21:12, 25 травня

Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:07, 25 травня

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курсом – на місто Павлоград!

21:00, 25 травня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

20:55, 25 травня

Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

20:49, 25 травня

У Запорізькій області працює ППО. Написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

20:48, 25 травня

Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:47, 25 травня

Запоріжжя! У вашому напрямку зі сходу ворожий БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях!

20:41, 25 травня

Ударні БпЛА на південному сході Запорізької області, курсом – на Дніпропетровщину!

20:37, 25 травня

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:17, 25 травня

Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.