"Шахеди" атакують Київ та низку областей: де зараз лунає тривога

Російська армія ввечері 25 жовтня вчергове запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це у Києві та низці областей лунала повітряна тривога.

Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

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