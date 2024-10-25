"Шахеди" атакують Київ та низку областей: де зараз лунає тривога
Російська армія ввечері 25 жовтня вчергове запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це у Києві та низці областей лунала повітряна тривога.
Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили повідомили про: У Києві також пролунала повітряна тривога. У Київській області – повітряна тривога через загрозу "Шахедів". Де зараз лунає тривога: дивіться на карті "Шахеди" рухаються із Сумщини на Чернігівщину. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.
Повітряні сили повідомили про:
У Києві також пролунала повітряна тривога.
У Київській області – повітряна тривога через загрозу "Шахедів".
Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
"Шахеди" рухаються із Сумщини на Чернігівщину.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.