"Шахеди" атакують Київ та низку областей: де зараз лунає тривога

25 жовтня 2024, 20:57
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Автор: Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 25 жовтня вчергове запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це у Києві та низці областей лунала повітряна тривога.

Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Вночі ворог атакував 63 "Шахедами": скільки вдалося збити

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:01, 25 жовтня

Повітряні сили повідомили про:

  • "Шахедах" на Київщині – курсом на Київ.
  •  Кілька груп "Шахедів" на Чернігівщині – курсом на захід.
20:57, 25 жовтня

У Києві також пролунала повітряна тривога.

20:42, 25 жовтня

У Київській області – повітряна тривога через загрозу "Шахедів".

20:05, 25 жовтня

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті

19:51, 25 жовтня

"Шахеди" рухаються із Сумщини на Чернігівщину.

19:12, 25 жовтня

Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.