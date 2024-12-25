"Шахеди" знову атакують Україну: у яких областях оголошено тривогу
Російська армія ввечері 25 грудня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей звучав сигнал повітряної тривоги.
Спочатку загроза була для жителів північно-східної частини нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
До теми Цинічний ворожий терор на Різдво: головне про атаку Росії 25 грудня
Що відомо про повітряну тривогу в Україні
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті В Повітряних силах написали про рух ворожих БпЛА: Увага! Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА. Увага! Харківська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
В Повітряних силах написали про рух ворожих БпЛА:
Увага! Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Увага! Харківська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.