"Шахеди" знову атакують Україну: у яких областях оголошено тривогу

Російська армія ввечері 25 грудня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей звучав сигнал повітряної тривоги.

Спочатку загроза була для жителів північно-східної частини нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні

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