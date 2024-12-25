"Шахеди" знову атакують Україну: у яких областях оголошено тривогу

25 грудня 2024, 20:51
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Автор: Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 25 грудня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей звучав сигнал повітряної тривоги.

Спочатку загроза була для жителів північно-східної частини нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили

До теми Цинічний ворожий терор на Різдво: головне про атаку Росії 25 грудня

Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

20:45, 25 грудня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

20:38, 25 грудня

В Повітряних силах написали про рух ворожих БпЛА:

  • БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у південно-західному та західному напрямках;
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на захід;
  • Нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс західний.
20:11, 25 грудня

Увага! Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

19:09, 25 грудня

Увага! Харківська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.