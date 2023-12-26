В Одесі лунали гучні звуки вибухів: Росія знову атакувала Україну "Шахедами"

Росія знову ввечері 26 грудня запустила "Шахеди". У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Росія не припиняє атакувати українські мирні міста ударними дронами. На Сході та Півдні оголосили про загрозу обстрілів, передає 24 Канал.

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