В Одесі лунали гучні звуки вибухів: Росія знову атакувала Україну "Шахедами"
Росія знову ввечері 26 грудня запустила "Шахеди". У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.
Росія не припиняє атакувати українські мирні міста ударними дронами. На Сході та Півдні оголосили про загрозу обстрілів, передає 24 Канал.
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У Херсонській і Миколаївській області відбій повітряної тривоги. Повітряні сили попередили, що "Шахеди" з півночі та півдня рухаються на Павлоград. Жителів міста закликали перебувати в укриттях. Повітряні сили зазначили, що нові групи "Шахедів" фіксують в Херсонській та Запорізькій області. Усі вони прямують на північ. Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" рухаються з півночі Дніпропетровської області в Харківську область. Тривога поширилася і туди. У Полтавській області пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попередили, що "Шахеди" тримають курс на Кременчук. Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" у напрямку Дніпра. Жителів міста закликали перебувати в укриттях. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у Запорізькій і Дніпропетровській областях. В Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги. У Хмельницькій області пролунав відбій повітряної тривоги. В Одесі пролунали гучні вибухи. Перебувайте в укриттях Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко закликав жителів Херсона перебувати в укриття через рух "Шахедів" з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Повітряні сили також повідомили, що "Шахед" з Чорного моря прямує у напрямку Одеси, а ще один на Хмельниччині – у напрямку Старокостянтинова. У Силах оборони півдня України повідомили, що зараз залишки "Шахедів" перебувають на Вінниччині. Тривогу також оголосили у Дніпропетровській області. У Житомирській області пролунав відбій повітряної тривоги. На Хмельниччині також загроза застосування ворожих дронів. Активність ворожої тактичної авіації на Сході та Півдні значна. Є загроза використання авіаційних засобів ураження. На Житомирщині також загроза застосування ударних дронів типу "Шахед". У Повітряних силах повідомили, що "Shahed" північніше Миколаєва – прямує на захід. Станом на 20:29 тривогу також оголосили і у Черкаській та Вінницькій областях. "Шахеди" також рухаються у напрямку до Кривого Рогу. "Шахеди" рухались з Миколаївщини на Одещину. Спочатку "почервоніли" Херсонська та Миколаївська області. У Повітряних силах попередили про загрозу використання ударних БпЛА. Пізніше також повідомили, що на Півдні є загроза використанні балістичного озброєння. Приблизно о 17:40 Повітряні сили повідомили, що на Сході ворог активізував свою тактичну авіацію.
Напрямок дронів
Південніше Кропивницького – на захід.
На сході Вінниччини – курсом на північний захід.
Росія запустила "Шахеди"
Загроза балістики з Півдня
На Сході активність ворожої авіації
У Херсонській і Миколаївській області відбій повітряної тривоги.
Повітряні сили попередили, що "Шахеди" з півночі та півдня рухаються на Павлоград. Жителів міста закликали перебувати в укриттях.
Повітряні сили зазначили, що нові групи "Шахедів" фіксують в Херсонській та Запорізькій області. Усі вони прямують на північ.
Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" рухаються з півночі Дніпропетровської області в Харківську область. Тривога поширилася і туди.
У Полтавській області пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попередили, що "Шахеди" тримають курс на Кременчук.
Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" у напрямку Дніпра. Жителів міста закликали перебувати в укриттях.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у Запорізькій і Дніпропетровській областях.
В Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги.
У Хмельницькій області пролунав відбій повітряної тривоги.
В Одесі пролунали гучні вибухи. Перебувайте в укриттях
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко закликав жителів Херсона перебувати в укриття через рух "Шахедів" з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.
Повітряні сили також повідомили, що "Шахед" з Чорного моря прямує у напрямку Одеси, а ще один на Хмельниччині – у напрямку Старокостянтинова.
У Силах оборони півдня України повідомили, що зараз залишки "Шахедів" перебувають на Вінниччині. Тривогу також оголосили у Дніпропетровській області.
У Житомирській області пролунав відбій повітряної тривоги.
На Хмельниччині також загроза застосування ворожих дронів.
Активність ворожої тактичної авіації на Сході та Півдні значна. Є загроза використання авіаційних засобів ураження.
На Житомирщині також загроза застосування ударних дронів типу "Шахед".
У Повітряних силах повідомили, що "Shahed" північніше Миколаєва – прямує на захід.
Станом на 20:29 тривогу також оголосили і у Черкаській та Вінницькій областях.
"Шахеди" також рухаються у напрямку до Кривого Рогу.
"Шахеди" рухались з Миколаївщини на Одещину.
Спочатку "почервоніли" Херсонська та Миколаївська області. У Повітряних силах попередили про загрозу використання ударних БпЛА.
Пізніше також повідомили, що на Півдні є загроза використанні балістичного озброєння.
Приблизно о 17:40 Повітряні сили повідомили, що на Сході ворог активізував свою тактичну авіацію.