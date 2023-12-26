В Одесі лунали гучні звуки вибухів: Росія знову атакувала Україну "Шахедами"

26 грудня 2023, 23:50
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Росія знову ввечері 26 грудня запустила "Шахеди". У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Росія не припиняє атакувати українські мирні міста ударними дронами. На Сході та Півдні оголосили про загрозу обстрілів, передає 24 Канал. 

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02:33, 27 грудня

У Херсонській і Миколаївській області відбій повітряної тривоги.

02:31, 27 грудня

Повітряні сили попередили, що "Шахеди" з півночі та півдня рухаються на Павлоград. Жителів міста закликали перебувати в укриттях.

02:21, 27 грудня

Повітряні сили зазначили, що нові групи "Шахедів" фіксують в Херсонській та Запорізькій області. Усі вони прямують на північ.

02:18, 27 грудня

Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" рухаються з півночі Дніпропетровської області в Харківську область. Тривога поширилася і туди.

02:01, 27 грудня

У Полтавській області пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попередили, що "Шахеди" тримають курс на Кременчук.

01:41, 27 грудня

Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" у напрямку Дніпра. Жителів міста закликали перебувати в укриттях.

01:23, 27 грудня

Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

01:02, 27 грудня

В Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги.

00:18, 27 грудня

У Хмельницькій області пролунав відбій повітряної тривоги.

23:56, 26 грудня

В Одесі пролунали гучні вибухи. Перебувайте в укриттях

23:45, 26 грудня

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко закликав жителів Херсона перебувати в укриття через рух "Шахедів" з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Повітряні сили також повідомили, що "Шахед" з Чорного моря прямує у напрямку Одеси, а ще один на Хмельниччині – у напрямку Старокостянтинова.

22:49, 26 грудня

У Силах оборони півдня України повідомили, що зараз залишки "Шахедів" перебувають на Вінниччині. Тривогу також оголосили у Дніпропетровській області.

22:27, 26 грудня

У Житомирській області пролунав відбій повітряної тривоги.

21:36, 26 грудня

На Хмельниччині також загроза застосування ворожих дронів.

21:16, 26 грудня

Активність ворожої тактичної авіації на Сході та Півдні значна. Є загроза використання авіаційних засобів ураження.

21:08, 26 грудня

На Житомирщині також загроза застосування ударних дронів типу "Шахед".

20:31, 26 грудня

Напрямок дронів

У Повітряних силах повідомили, що "Shahed" північніше Миколаєва – прямує на захід.
Південніше Кропивницького – на захід.
На сході Вінниччини – курсом на північний захід.

20:29, 26 грудня

Станом на 20:29 тривогу також оголосили і у Черкаській та Вінницькій областях. 

20:28, 26 грудня

"Шахеди" також рухаються у напрямку до Кривого Рогу. 

20:27, 26 грудня

"Шахеди" рухались з Миколаївщини на Одещину. 

20:26, 26 грудня

Росія запустила "Шахеди"

Спочатку "почервоніли" Херсонська та Миколаївська області. У Повітряних силах попередили про загрозу використання ударних БпЛА. 

20:25, 26 грудня

Загроза балістики з Півдня

Пізніше також повідомили, що на Півдні є загроза використанні балістичного озброєння. 

20:24, 26 грудня

На Сході активність ворожої авіації

Приблизно о 17:40 Повітряні сили повідомили, що на Сході ворог активізував свою тактичну авіацію. 

Автор: Владислав Кравцов, Вікторія Кульженко