В Україну залітають ворожі "Шахеди": де зараз лунає тривога
Російська армія ввечері 26 квітня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це низкою регіонів почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Вночі Україну атакували "Шахеди": де лунала тривога та які наслідки
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
БпЛА з Сумщини – на Харківщину. Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті БпЛА на схід від міста Суми, курс – південно-східний. Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА! Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!
БпЛА з Сумщини – на Харківщину.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на схід від міста Суми, курс – південно-східний.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!