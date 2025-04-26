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24 Канал Новини України В Україну залітають ворожі "Шахеди": де зараз лунає тривога
26 квітня, 21:31
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В Україну залітають ворожі "Шахеди": де зараз лунає тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 26 квітня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це низкою регіонів почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Вночі Україну атакували "Шахеди": де лунала тривога та які наслідки

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:43, 26 квітня

БпЛА з Сумщини – на Харківщину.

21:31, 26 квітня

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

21:25, 26 квітня

БпЛА на схід від міста Суми, курс – південно-східний.

21:12, 26 квітня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!

19:34, 26 квітня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!