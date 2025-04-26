В Україну залітають ворожі "Шахеди": де зараз лунає тривога

Російська армія ввечері 26 квітня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це низкою регіонів почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Повітряні сили ЗСУ.

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