В Україну залітають "Шахеди": де зараз лунає тривога

Російська армія ввечері 26 червня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Ігнат відповів, коли Україна зможе ефективно збивати ще більшу кількість "Шахедів"

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті