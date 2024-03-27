Загроза "Шахедів" з півночі: у Київській та низці областей України лунає повітряна тривога
Російські загарбники вночі 27 березня пустили по території України свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.
Цього разу окупанти пустили "Шахеди" на територію нашої держави з півночі. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це вбереже життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.
До теми Скандал у Києві: жінку не впустили до укриття одного зі столичних готелів
Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
У Київській області лунає повітряна тривога. Сирени пролунали у Полтавській області. Повітряна тривога у Харківській області. Військові зазначили, що БпЛА із Сумської області заходять у Чернігівську область, курс заданий. Повітряні сили попередили, що у Сумській області – загроза застосування ударних БпЛА.
У Київській області лунає повітряна тривога.
Сирени пролунали у Полтавській області.
Повітряна тривога у Харківській області.
Військові зазначили, що БпЛА із Сумської області заходять у Чернігівську область, курс заданий.
Повітряні сили попередили, що у Сумській області – загроза застосування ударних БпЛА.