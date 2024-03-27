Загроза "Шахедів" з півночі: у Київській та низці областей України лунає повітряна тривога

Російські загарбники вночі 27 березня пустили по території України свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.

Цього разу окупанти пустили "Шахеди" на територію нашої держави з півночі. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це вбереже життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі