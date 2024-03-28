Україну атакують "Шахеди": у Київській та низці областей оголосили повітряну тривогу

Російська армія ввечері 28 березня запустила по Україні свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Через це у низці областей оголошували повітряну тривогу.

Загроза була для північно-східних областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може захистити життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

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