Україну атакують "Шахеди": у Київській та низці областей оголосили повітряну тривогу
Російська армія ввечері 28 березня запустила по Україні свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Через це у низці областей оголошували повітряну тривогу.
Загроза була для північно-східних областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може захистити життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Загроза ударних БпЛА для Київщини! Повітряні сили розповіли про рух ворожих ударних БпЛА: Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку. Військові зазначили про рух ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку! Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА! Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Полтавській області у південно-західному напрямку. Чернігівська область – загроза ударних БпЛА! Повітряні сили повідомили про рух другої групи ударних БПЛА через Сумщину у південно-західному напрямку! Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА! Військові зазначили про рух ударних БпЛА у напрямку Харківщини. Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.
Загроза ударних БпЛА для Київщини!
Повітряні сили розповіли про рух ворожих ударних БпЛА:
Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку.
Військові зазначили про рух ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку!
Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!
Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Полтавській області у південно-західному напрямку.
Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!
Повітряні сили повідомили про рух другої групи ударних БПЛА через Сумщину у південно-західному напрямку!
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Військові зазначили про рух ударних БпЛА у напрямку Харківщини.
Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.