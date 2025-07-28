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24 Канал Новини України "Шахеди" атакують Україну: де зараз оголошена тривога
28 липня, 18:11
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"Шахеди" атакують Україну: де зараз оголошена тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 28 липня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Ворог атакував Україну понад 300 дронами та ракетами: як відпрацювала ППО 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Де зараз є тривога в Україні: дивіться на карті

 

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