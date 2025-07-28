"Шахеди" атакують Україну: де зараз оголошена тривога
Російська армія ввечері 28 липня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Де зараз є тривога в Україні: дивіться на карті
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КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину!
Група ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області, Росії – на Харківщину!
Група ворожих ударних БпЛА з Курської області, Росії – на Сумщину!