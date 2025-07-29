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24 Канал Новини України Україна знову під атакою "Шахедів": для яких областей є небезпека
29 липня, 23:13
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Україна знову під атакою "Шахедів": для яких областей є небезпека

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 29 липня вчергове запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями почала ширитися тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

До теми У Сумах під час церемонії над молодятами пролетів "Шахед": відео із соцмереж 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Де зараз оголошено тривогу в Україні: дивіться на карті

 
00:05, 30 липня

Київська область (Вишгородський р-н) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!

23:49, 29 липня

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс – північний;

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс – південно-західний;

  • БпЛА на Сумщині північніше н.п. Терни, курс – південний.

  • БпЛА на північному  заході Харківщини, курс – південно-західний.

23:30, 29 липня

Полтавська, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

22:56, 29 липня

Декілька груп ворожих БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей. Курс – південний.

22:53, 29 липня

БпЛА наближаються до Нікополя з півдня.

22:50, 29 липня

Дніпропетровська область (Криворізький, Нікопольський р-н) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!

22:41, 29 липня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.