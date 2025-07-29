Україна знову під атакою "Шахедів": для яких областей є небезпека
Російська армія ввечері 29 липня вчергове запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями почала ширитися тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Де зараз оголошено тривогу в Україні: дивіться на карті
Київська область (Вишгородський р-н) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс – північний;
БпЛА на сході Чернігівщини, курс – південно-західний;
БпЛА на Сумщині північніше н.п. Терни, курс – південний.
БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південно-західний.
Полтавська, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Декілька груп ворожих БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей. Курс – південний.
БпЛА наближаються до Нікополя з півдня.
Дніпропетровська область (Криворізький, Нікопольський р-н) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.