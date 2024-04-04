Росія атакує "Шахедами": в яких областях оголошена тривога
У ніч проти 4 квітня ворог вкотре запустив "Шахеди". Тривогу спочатку оголосили на Сумщині та Харківщині, а згодом вона поширилася й на інші області.
Повітряні сили попередили про пуск ударних БпЛА після опівночі. Під ударом ворога опинився, зокрема, Харків, передає 24 Канал.
До теми У Харкові пролунала серія вибухів: росіяни атакують "Шахедами"
Росіяни атакують "Шахедами"Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
У Миколаївській області оголосили відбій повітряної тривоги. Дрони, що летіли на Миколаївщину, продовжують рух. Курс – на Кропивницький. У низці областей оголосили відбій загрози по БпЛА. Так, відбій пролунав у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. Загроза зберігається лише для Миколаївської області. Фіксується рух "Шахедів" у напрямку Миколаївщини. Також Повітряні сили фіксують активність ворожої тактичної авіації на Сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Ворожі ударні БпЛА з південного сходу Дніпропетровської області. Курс – на Павлоград. Повітряні сили зафіксували нову групу "Шахедів" з Бєлгородської області в напрямку Харкова. Залишайтесь в укриттях! У Харкові пролунало ще 2 вибухи. У Харкові пролунав вибух. "Шахед" з північного заходу курсом на Харків. "Шахеди" тримають курс у напрямку Харківщини. Ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили зафіксували рух ударних БпЛА з північного сходу.
У низці областей оголосили відбій тривоги
У Миколаївській області оголосили відбій повітряної тривоги.
Дрони, що летіли на Миколаївщину, продовжують рух. Курс – на Кропивницький.
У низці областей оголосили відбій загрози по БпЛА. Так, відбій пролунав у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.
Загроза зберігається лише для Миколаївської області.
Фіксується рух "Шахедів" у напрямку Миколаївщини.
Також Повітряні сили фіксують активність ворожої тактичної авіації на Сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Ворожі ударні БпЛА з південного сходу Дніпропетровської області. Курс – на Павлоград.
Повітряні сили зафіксували нову групу "Шахедів" з Бєлгородської області в напрямку Харкова. Залишайтесь в укриттях!
У Харкові пролунало ще 2 вибухи.
У Харкові пролунав вибух.
"Шахед" з північного заходу курсом на Харків.
"Шахеди" тримають курс у напрямку Харківщини.
Ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили зафіксували рух ударних БпЛА з північного сходу.