Росія атакує "Шахедами": в яких областях оголошена тривога

У ніч проти 4 квітня ворог вкотре запустив "Шахеди". Тривогу спочатку оголосили на Сумщині та Харківщині, а згодом вона поширилася й на інші області.

Повітряні сили попередили про пуск ударних БпЛА після опівночі. Під ударом ворога опинився, зокрема, Харків, передає 24 Канал.

До теми У Харкові пролунала серія вибухів: росіяни атакують "Шахедами"

Росіяни атакують "Шахедами"

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