Росіяни на другий Святвечір запустили "Шахеди": дрони летять на Київщину

Пізно ввечері 5 січня стало відомо, що Росія запустила "Шахеди" з Півдня. Про це попередили мешканців України Повітряні сили ЗСУ. Спочатку повітряна тривога була на Півдні, але згодом поширилася на інші регіони.

Росіяни продовжують тероризувати Україну, запускаючи дрони-камікадзе. На другий Святвечір – 5 січня – стало відомо, що ворог атакує "Шахедами" Південь нашої країни. Існує загроза, що баражуючі боєприпаси розлітатимуться й у інших областях, тож не ігноруйте повітряну тривогу.

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Які області під загрозою "Шахедів"

Повітряні сили знищили 21 "Шахед"

Звернімо увагу, що в ніч проти 5 січня російські військові теж атакували "Шахедами" Україну. Запускали дрони-камікадзе у кілька хвиль з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії та мису Чауда, що у Криму.

з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії та мису Чауда, що у Криму. Нарахували запуск 29 дронів-камікадзе. Щоб відбити повітряний напад ворога залучали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію, а також зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.

Щоб відбити повітряний напад ворога залучали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію, а також зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ. Протиповітряна оборона збила 21 з 29 "Шахедів". Повітряні цілі знищили у межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, а також Хмельницької областей.

Відомо, що частину баражуючих боєприпасів росіяни спрямували по прифронтовій зоні Херсонської, а також Миколаївської областей.

У Повітряних силах зазначають, що більшість "Шахедів" знищили підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

ЗМІ пишуть, що у Херсоні пролунали вибухи.Повітряну тривогу оголосили на Київщині.Повітряні сили пишуть: "Рух БпЛА Черкащиною, загроза Київській області з півдня (Ставищенський район)".Відбій повітряної тривоги на Кіровоградщині.Відбій повітряної тривоги на Херсонщині та Миколаївщині.Відбій повітряної тривоги на Запоріжжі.У Повітряних силах пишуть: "Руху БпЛА через Кіровоградську область, загроза Черкащині, курс північно-західний". Власне, на Черкащині оголосили повітряну тривогу.Повітряні сили пишуть: "Рух БпЛА через Кіровоградську область (Добровеличківський район), курс північний".Повітряна тривога на Кіровоградщині.Повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі. Вона пов'язана з активністю тактичної авіації ворога.Повітряні сили попереджають: "Рух БпЛА через Миколаївщину (Первомайський район), курс північно-західний".У Повітряних силах написали: "Руху БпЛА у північно-східної частині Вознесенського району, загроза Кіровоградській області".Повітряні сили попереджають про рух БпЛА через Миколаївщину в напрямку Вознесенська.На Кіровоградщині відбій повітряної тривоги.Повітряні сили написали "Крилата ракета у напрямку Баштанки". У той самий час повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській області.У Повітряних силах уточнили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Баштанського району Миколаївської області. Їхній курс – північно-західний на Кіровоградську область.Повітряні сили зазначили, що зафіксували ударні БпЛА у західній частині Херсонської області. І що рухалися вони у північно-західному напрямку.У Херсонській і Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу. Будьте уважними та не покидайте укриттів доти, поки не буде відбою загрози атаки з неба.