Росіяни на другий Святвечір запустили "Шахеди": дрони летять на Київщину
5 січня 2024, 22:56Читать новость на русском
Пізно ввечері 5 січня стало відомо, що Росія запустила "Шахеди" з Півдня. Про це попередили мешканців України Повітряні сили ЗСУ. Спочатку повітряна тривога була на Півдні, але згодом поширилася на інші регіони.
Росіяни продовжують тероризувати Україну, запускаючи дрони-камікадзе. На другий Святвечір – 5 січня – стало відомо, що ворог атакує "Шахедами" Південь нашої країни. Існує загроза, що баражуючі боєприпаси розлітатимуться й у інших областях, тож не ігноруйте повітряну тривогу.
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Які області під загрозою "Шахедів"23:01 ЗМІ пишуть, що у Херсоні пролунали вибухи.22:54 Повітряну тривогу оголосили на Київщині.22:51 Повітряні сили пишуть: "Рух БпЛА Черкащиною, загроза Київській області з півдня (Ставищенський район)".22:44 Відбій повітряної тривоги на Кіровоградщині.22:34 Відбій повітряної тривоги на Херсонщині та Миколаївщині.22:23 Відбій повітряної тривоги на Запоріжжі.22:22 У Повітряних силах пишуть: "Руху БпЛА через Кіровоградську область, загроза Черкащині, курс північно-західний". Власне, на Черкащині оголосили повітряну тривогу.22:05 Повітряні сили пишуть: "Рух БпЛА через Кіровоградську область (Добровеличківський район), курс північний".21:50 Повітряна тривога на Кіровоградщині.21:47 Повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі. Вона пов'язана з активністю тактичної авіації ворога.21:46 Повітряні сили попереджають: "Рух БпЛА через Миколаївщину (Первомайський район), курс північно-західний".21:29 У Повітряних силах написали: "Руху БпЛА у північно-східної частині Вознесенського району, загроза Кіровоградській області".21:14 Повітряні сили попереджають про рух БпЛА через Миколаївщину в напрямку Вознесенська.21:13 На Кіровоградщині відбій повітряної тривоги.21:02 Повітряні сили написали "Крилата ракета у напрямку Баштанки". У той самий час повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській області.20:45 У Повітряних силах уточнили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Баштанського району Миколаївської області. Їхній курс – північно-західний на Кіровоградську область.20:25 Повітряні сили зазначили, що зафіксували ударні БпЛА у західній частині Херсонської області. І що рухалися вони у північно-західному напрямку.20:19 У Херсонській і Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу. Будьте уважними та не покидайте укриттів доти, поки не буде відбою загрози атаки з неба.
Повітряні сили знищили 21 "Шахед"
- Звернімо увагу, що в ніч проти 5 січня російські військові теж атакували "Шахедами" Україну. Запускали дрони-камікадзе у кілька хвиль з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії та мису Чауда, що у Криму.
- Нарахували запуск 29 дронів-камікадзе. Щоб відбити повітряний напад ворога залучали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію, а також зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.
- Протиповітряна оборона збила 21 з 29 "Шахедів". Повітряні цілі знищили у межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, а також Хмельницької областей.
- Відомо, що частину баражуючих боєприпасів росіяни спрямували по прифронтовій зоні Херсонської, а також Миколаївської областей.
- У Повітряних силах зазначають, що більшість "Шахедів" знищили підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.