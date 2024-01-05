Тривога шириться на Захід та Київщину: ворог атакує "Шахедами"

Рано вранці 5 січня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Ворог запустив безпілотники хвилями у кілька груп.

До слова, уночі Росія також атакувала Україну ударними дронами. Яка ситуація наразі в регіонах – передає 24 Канал.

До теми Росія постійно поповнює запаси "Шахедів" та запчастин до них, – Гуменюк

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