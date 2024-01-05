Тривога шириться на Захід та Київщину: ворог атакує "Шахедами"

5 січня 2024, 06:20
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Рано вранці 5 січня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Ворог запустив безпілотники хвилями у кілька груп.

До слова, уночі Росія також атакувала Україну ударними дронами. Яка ситуація наразі в регіонах – передає 24 Канал

До теми Росія постійно поповнює запаси "Шахедів" та запчастин до них, – Гуменюк

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07:16, 05 січня

У Черкаській області пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза атаки "Шахедів" зберігається у Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. 

06:54, 05 січня

Повітряна тривога почала ширитися й на західні області. Так, сирени пролунали у Хмельницькій та Чернівецькій областях. 

У Повітряних силах додали, що "Шахеди" рухаються на Вінниччині вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельниччини.

06:47, 05 січня

Тривога на Київщині

Через загрозу "Шахедів" повітряну тривогу оголосили вже й у Київській області. 

Рух групи ударних БпЛА з Черкаської області з вектором руху на захід через Київську область на межі з Вінницькою,
– попередили у Повітряних силах. 

06:42, 05 січня

Відбій повітряної тривоги пролунав у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. 

06:36, 05 січня

Через атаку "Шахедами" тривогу також оголосили й у Вінницькій області.

06:21, 05 січня

"Шахеди" рухаються у напрямку Вінничини

Як повідомили у Повітряних силах, кілька груп "Шахедів" продовжують атакувати Україну. Так, одна група дронів-камікадзе тримає напрямок із півдня через Смілу у напрямку Черкас.

Окрім того, ще декілька груп на Одещині рухаються у західному напрямку та наближаються до Вінницької області.

06:00, 05 січня

Станом на 6 ранку повітряна тривога через атаку дронами-камікадзе оголошена у:

  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Кіровоградській,
  • Черкаській областях.

05:40, 05 січня

Тривога поширилася й на Черкаську область. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування "Шахедів". 

05:27, 05 січня

Існує загроза застосування "Шахедів" для Одеської області. Там також оголосили повітряну тривогу. 

05:05, 05 січня

Нову групу "Шахедів" зафіксували на Миколаївщині. Ворожі БпЛА рухаються між Вознесенськом та Первомайськом у західному напрямку.

05:01, 05 січня

Кропивницький – загроза ударних БпЛА зі сходу.

04:30, 05 січня

Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА. Декілька груп "Шахедів" облітають Кривий Ріг з півночі та рухаються у західному напрямку.

04:11, 05 січня

Зафіксовано ще кілька груп дронів-камікадзе

Окупанти запустили ще декілька груп "Шахедів". Їх зафіксовано на Херсонщині. Як повідомили у Повітряних силах, безпілотники рухаються на Північ.

03:54, 05 січня

Ворог запустив "Шахеди"

У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА, які рухаються з Півдня.

Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей,
– повідомили у Повітряних силах. 

 

 

Автор: Анжеліка Байбак