Тривога шириться на Захід та Київщину: ворог атакує "Шахедами"
Рано вранці 5 січня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Ворог запустив безпілотники хвилями у кілька груп.
До слова, уночі Росія також атакувала Україну ударними дронами. Яка ситуація наразі в регіонах – передає 24 Канал.
До теми Росія постійно поповнює запаси "Шахедів" та запчастин до них, – ГуменюкЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
У Черкаській області пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза атаки "Шахедів" зберігається у Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Повітряна тривога почала ширитися й на західні області. Так, сирени пролунали у Хмельницькій та Чернівецькій областях. У Повітряних силах додали, що "Шахеди" рухаються на Вінниччині вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельниччини. Через загрозу "Шахедів" повітряну тривогу оголосили вже й у Київській області. Рух групи ударних БпЛА з Черкаської області з вектором руху на захід через Київську область на межі з Вінницькою, Відбій повітряної тривоги пролунав у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Через атаку "Шахедами" тривогу також оголосили й у Вінницькій області. Як повідомили у Повітряних силах, кілька груп "Шахедів" продовжують атакувати Україну. Так, одна група дронів-камікадзе тримає напрямок із півдня через Смілу у напрямку Черкас. Окрім того, ще декілька груп на Одещині рухаються у західному напрямку та наближаються до Вінницької області. Тривога поширилася й на Черкаську область. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування "Шахедів". Існує загроза застосування "Шахедів" для Одеської області. Там також оголосили повітряну тривогу. Нову групу "Шахедів" зафіксували на Миколаївщині. Ворожі БпЛА рухаються між Вознесенськом та Первомайськом у західному напрямку. Кропивницький – загроза ударних БпЛА зі сходу. Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА. Декілька груп "Шахедів" облітають Кривий Ріг з півночі та рухаються у західному напрямку. Окупанти запустили ще декілька груп "Шахедів". Їх зафіксовано на Херсонщині. Як повідомили у Повітряних силах, безпілотники рухаються на Північ. У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА, які рухаються з Півдня. Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей,
Тривога на Київщині
– попередили у Повітряних силах.
"Шахеди" рухаються у напрямку Вінничини
Зафіксовано ще кілька груп дронів-камікадзе
Ворог запустив "Шахеди"
– повідомили у Повітряних силах.
У Черкаській області пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза атаки "Шахедів" зберігається у Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Повітряна тривога почала ширитися й на західні області. Так, сирени пролунали у Хмельницькій та Чернівецькій областях.
У Повітряних силах додали, що "Шахеди" рухаються на Вінниччині вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельниччини.
Через загрозу "Шахедів" повітряну тривогу оголосили вже й у Київській області.
Рух групи ударних БпЛА з Черкаської області з вектором руху на захід через Київську область на межі з Вінницькою,
Відбій повітряної тривоги пролунав у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Через атаку "Шахедами" тривогу також оголосили й у Вінницькій області.
Як повідомили у Повітряних силах, кілька груп "Шахедів" продовжують атакувати Україну. Так, одна група дронів-камікадзе тримає напрямок із півдня через Смілу у напрямку Черкас.
Окрім того, ще декілька груп на Одещині рухаються у західному напрямку та наближаються до Вінницької області.
Тривога поширилася й на Черкаську область. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування "Шахедів".
Існує загроза застосування "Шахедів" для Одеської області. Там також оголосили повітряну тривогу.
Нову групу "Шахедів" зафіксували на Миколаївщині. Ворожі БпЛА рухаються між Вознесенськом та Первомайськом у західному напрямку.
Кропивницький – загроза ударних БпЛА зі сходу.
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА. Декілька груп "Шахедів" облітають Кривий Ріг з півночі та рухаються у західному напрямку.
Окупанти запустили ще декілька груп "Шахедів". Їх зафіксовано на Херсонщині. Як повідомили у Повітряних силах, безпілотники рухаються на Північ.
У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА, які рухаються з Півдня.
Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей,