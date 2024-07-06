Окупанти випустили по Україні "Шахеди": для яких областей є загроза
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Уночі 6 червня в черговий раз окупанти випустили "Шахеди" по Україні.
Тривогу оголошено у декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Зафіксовано рух декількох ударних дронів в напрямку Сумської області. "Шахеди" виявили на півночі Харківщини! Вони рухають в південному напрямку. В моніторингових каналах повідомляють, що декілька ворожих БпЛА вдалося приземлити. У Повітряних силах повідомили, що на Харківщині є загроза застосування ударних БпЛА.
Зафіксовано рух декількох ударних дронів в напрямку Сумської області.
"Шахеди" виявили на півночі Харківщини! Вони рухають в південному напрямку.
В моніторингових каналах повідомляють, що декілька ворожих БпЛА вдалося приземлити.
У Повітряних силах повідомили, що на Харківщині є загроза застосування ударних БпЛА.