Росіяни пустили "Шахеди" на Схід і Південь України: де зараз літають ворожі дрони

9 лютого 2024, 00:03
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Російська армія пізно ввечері 8 лютого пустила свої безпілотники типу "Шахед". Тривоги пролунали у східних областях нашої держави.

Серед перших областей, де пролунали сирени була Харківська область. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

 

00:38, 09 лютого

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок ударів ворожих БпЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Наші захисники зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів".   

На цю хвилину – без постраждалих. 

00:21, 09 лютого

Повітряні сили заявили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

00:09, 09 лютого

Повітряні сили попередили, що "Шахеди" в Харківській області рухаються західним курсом. "Шахеди" на півдні Миколаївської та Херсонської областей прямують на північний схід.

00:06, 09 лютого

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Харківська;
  • Сумська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Луганська;
  • АР Крим.

Повітряна тривога 9 лютого / Скриншот 24 Каналу

23:56, 08 лютого

Повітряні сили зазначили, що "Шахеди" летять на Миколаївщину з півдня!

23:51, 08 лютого

Повітряні сили попередили про ще одну група БпЛА , яка залетіла на Харківщину з Бєлгородської області Росії.

23:44, 08 лютого

Повітряні сили попередили, що група ворожих дронів у напрямку Чугуєва зі сходу.

23:23, 08 лютого

Повітряні сили повідомили, що у  Харківській області – загроза застосування ударних БпЛА!

Автор: Владислав Кравцов