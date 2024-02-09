Росіяни пустили "Шахеди" на Схід і Південь України: де зараз літають ворожі дрони
Російська армія пізно ввечері 8 лютого пустила свої безпілотники типу "Шахед". Тривоги пролунали у східних областях нашої держави.
Серед перших областей, де пролунали сирени була Харківська область. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок ударів ворожих БпЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Наші захисники зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів". На цю хвилину – без постраждалих. Повітряні сили заявили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Повітряні сили попередили, що "Шахеди" в Харківській області рухаються західним курсом. "Шахеди" на півдні Миколаївської та Херсонської областей прямують на північний схід. Повітряні сили зазначили, що "Шахеди" летять на Миколаївщину з півдня! Повітряні сили попередили про ще одну група БпЛА , яка залетіла на Харківщину з Бєлгородської області Росії. Повітряні сили попередили, що група ворожих дронів у напрямку Чугуєва зі сходу. Повітряні сили повідомили, що у Харківській області – загроза застосування ударних БпЛА!
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок ударів ворожих БпЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Наші захисники зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів".
На цю хвилину – без постраждалих.
Повітряні сили заявили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Повітряні сили попередили, що "Шахеди" в Харківській області рухаються західним курсом. "Шахеди" на півдні Миколаївської та Херсонської областей прямують на північний схід.
Повітряні сили зазначили, що "Шахеди" летять на Миколаївщину з півдня!
Повітряні сили попередили про ще одну група БпЛА , яка залетіла на Харківщину з Бєлгородської області Росії.
Повітряні сили попередили, що група ворожих дронів у напрямку Чугуєва зі сходу.
Повітряні сили повідомили, що у Харківській області – загроза застосування ударних БпЛА!