Росіяни пустили "Шахеди" на Схід і Південь України: де зараз літають ворожі дрони

Російська армія пізно ввечері 8 лютого пустила свої безпілотники типу "Шахед". Тривоги пролунали у східних областях нашої держави.

Серед перших областей, де пролунали сирени була Харківська область. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу