Аж 2,5 години через МіГ: Ігнат розповів, чому повітряна тривога була такою тривалою

Вдень 4 листопада в усіх областях України була тривала повітряна тривога. Причиною був зліт ворожого МіГ.

Злетів не один літак, а три. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

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МіГ-31К – носій ракет "Кинджал"

Ігнат заявив, що у всеукраїнській тривозі нового нічого немає.

Лише тривалість саме повітряної тривоги. Ми розуміємо, що в небі був не один МіГ, а було одразу три МіГи з двох аеродромів базування – з північного аеродрому, а також з Моздока. Ну, як і Путін обіцяв, будуть робити вони патрулювання – МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал",

– зазначив речник Повітряних сил.

За його словами, саме тому, поки ці літаки перебувають у повітряному просторі, звідки можуть загрожувати нашій державі по дальності та радіусу застосування, без варіантів вмикатиметься повітряна тривога для всіх областей.

"Тому треба реагувати. "Кинджал" летить лічені хвилини, швидкість ракети вище атмосфери досягається, як її називають, гіперзвукової. Уже на фініші, коли вона йде по балістиці, по балістичній траєкторії, вона знижується – там близько 3800 кілометрів на годину. Але все ж таки летить вона надзвичайно швидко", – підсумував Ігнат.

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Коротко про ракети "Кинджал"

Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Вони небезпечні тим, що можуть маневрувати на траєкторії польоту.

Іноді повітряні тривоги, пов'язані з МіГ-31К, бувають нетривалими. У Повітряних силах пояснювали, що подекуди росіяни підіймають ці літаки для тренувальних польотів.

Також парк літаків, який Росія тримає у Білорусі, так чи інакше потребує регламентних робіт. Проводити їх окупанти можуть саме на території Росії.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу