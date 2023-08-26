Численні тривоги через МіГ: Повітряні сили пояснили, чому часто оголошували і чому вони короткі
Численні повітряні тривоги в Україні через зліт ворожого винищувача МіГ-31К передусім пов'язанні з тренуваннями окупантів. Водночас ворог таким чином прагне тиснути на українців.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував шість повітряних тривог, які оголошували вчора, 25 серпня, інформує 24 Канал. Зокрема, останнім часом спостерігаються короткотривалі тривоги.
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Перш за все, польоти все ж таки пов'язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони пусків. Навчання пілотів – це безперервний процес, і він триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій вони "натаскують" їх, – зазначив Юрій Ігнат.
Також речник зауважив, що повітряні тривоги, які в Україні постійно дратують людей, "впливають на нашу економіку і на наш психологічний стан, і ворог це прекрасно розуміє".
Як Україна отримує інформацію про зліт ворожої авіації
Ігнат розповів, що дані про зліт МіГів в глибині території Росії Україна отримує від партнерів. Ідеться про дані про перебування літаків у повітряному просторі Росії, про те, чи заряджені вони ракетами, чи ні.
Вони (літаки МіГ) піднімаються далеко в тилу Росії. Ми нашими радіолокаційними станціями, на жаль, не можемо фіксувати МіГи, які летять далеко в Росії, тому що відстежуються польоти ворожої авіації на окупованій території, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону,
– сказав Ігнат.
Чому зараз короткотривалі тривоги
Також речник зауважив, що раніше МіГи літали до 1,5 години, а зараз це просто зліт-посадка.
"Півтори години – це відпрацювання пального, повністю заправлені баки. Потім злітав інший. Така практика вже була, просто літали довше. Зараз просто зліт і посадка", – пояснив він.
Що відбувалось у повітряному просторі вчора
- В Україні ввечері 25 серпня оголосили шосту масштабну повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування "Кинджалів".
- Водночас поміж численних зльотів МіГів ворог застосував ударні БпЛА типу "Шахед" на Південно-Східному напрямку. Обидва дрони збили у Харківській області.