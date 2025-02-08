Всього 15 – 25 секунд для визначення місця обстрілу: у Харкові готова нова система оповіщення

У Харкові запрацює нова сучасна система оповіщення. Планується, що місце обстрілу можна буде визначити за секунди.

Місто уже закінчило відповідну підготовку до нововведень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар міського голови Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

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Служби Харкова забезпечені найсучаснішим обладанням

Ігор Терехов розповів, що 7 лютого Харків повністю готовий до цієї сучасної диференційованої системи оповіщення про можливі обстріли. За його словами, фахівці налаштували високоефективний моніторинг загроз. Вдалося досягнути скорочення часу виявлення місця атаки в 10 разів.

Завдяки новим впровадженням можна буде оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

Термін виявлення місця обстрілу був скорочений з трьох хвилин до 15 – 25 секунд. Це рятує життя людей. Крім того, ми забезпечили всі служби радіозв'язком, і ми маємо найсучасніші системи відеоспостереження,

– поділився харківський мер.

Нагадаємо, що Харків постійно потерпає від російських атак. Так, вночі 6 лютого росіяни влучили по найбільшому ринку міста "Барабашово". 1 лютого ворожі війська завдали удару по газовій інфраструктурі та приватних будинках.