У Харкові планують оголошувати повітряну тривогу окремо від області, – Терехов

Влада Харкова працює над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги. Метою є розпізнавання цілей, які летять до Харкова, і які летять на Харківську область.

20 – 21 липня в Харкові зафіксували найдовшу повітряну тривогу за час повномасштабного вторгнення – небезпека тривала 1 добу та 14 годин.

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Повітряну тривогу оголошуватимуть окремо

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, люди в місті звикли до повітряних тривог. Харків'яни вже не так реагують на сигнали і в цьому теж є дуже велика небезпека.

Ми сьогодні працюємо над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги і розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на Харківську область. Ми над цим ретельно працюємо, але це важке завдання, яке ми обов'язково зробимо. Я маю надію ще до середини осені зробити так, щоб у нас була в місті диференційована повітряна тривога,

– розповів Терехов.

Після такого кроку можна буде розуміти, куди летить ворожа ціль – до Харкова чи до області. Мер міста додав, що люди будуть зовсім інакше реагувати на повітряні тривоги і це також полегшить умови роботи для бізнесу.

До слова, у Харкові також триває розширення простору для безпечного очного навчання. У місті працюють над будівництвом ще трьох шкіл під землею.