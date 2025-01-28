Повітряна тривога лунала по всій території України: була загроза ракетних ударів

Повітряна тривога була оголошена у всіх областях країни. Це пов'язано з підняттям у повітря МіГ-31K.

Ракетна небезпека актуальна для всіх регіонів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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З чим пов'язана повітряна тривога в Україні

Повітряну тривогу близько 11:19 оголосили по всій території України. Це пов'язано зі злітом МіГ-31K.

Цей літак є потенційним носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Її надзвичайно важко перехопити, як і передбачити курс удару.

Оновлено: О 11:33 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Карта повітряних тривог в Україні

Зверніть увагу! 24 Канал закликає дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях, доки загроза не мине.

Нагадаємо, вранці 20 грудня окупанти обстріляли Київ, ймовірно, ракетами різних типів. За даними моніторингових каналів, ворог використав для удару по столиці, зокрема, й 2 аеробалістичні ракети Х-47м2 комплексу "Киндждал".