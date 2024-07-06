По всій Україні оголошували тривогу через МіГ-31К
Зранку 6 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Однак дуже швидко загроза минула.
Масштабна повітряна тривога тривала близько 20 хвилин. Редакція 24 Каналу закликає читачів бути уважними та реагувати на повітряні загрози.
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так: Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Повітряні сили повідомили, що в небо злетів МіГ-31К. Через це є ракетна небезпека для всієї України. О 17:17 в регіонах різко почала лунати повітряна тривога, вона швидко поширилась по всій території України.
Карта повітряних тривог
Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:
Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
Повітряні сили повідомили, що в небо злетів МіГ-31К. Через це є ракетна небезпека для всієї України.
О 17:17 в регіонах різко почала лунати повітряна тривога, вона швидко поширилась по всій території України.