По всій Україні оголошували тривогу через МіГ-31К

Зранку 6 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Однак дуже швидко загроза минула.

Масштабна повітряна тривога тривала близько 20 хвилин. Редакція 24 Каналу закликає читачів бути уважними та реагувати на повітряні загрози.

Дивіться також Росія знову запускали "Шахеди": атака тривала близько 7 годин

По всій Україні оголошували повітряну тривогу