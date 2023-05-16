Жителі Бендер перелякалися не на жарт: у невизнаному Придністров'ї вночі загули сирени

Ввечері 15 травня у місті Бендери, що у Придністров'ї, загули сирени. Місцева влада повідомила, що інцидент трапився через несправність.

Відео, на яке потрапило помилкове оголошення повітряної тривоги, зняли місцеві, і воно незабаром опинилося у придністровських телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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Повітряна тривога в Придністров'ї

Після сигналу тривоги голова окупаційної адміністрації Бендер, Роман Іванченко, попросив дотримуватися спокою, адже тривога сталася через несправність, а не через реальну небезпеку.

Де місто Бендери розташоване на мапі

Та владі невизнаного Придністров'я також не надто добре вдається дотримуватися спокою: у Тирасполі панікують і думають, що з дня на день на регіон можуть здійснити атаку ЗСУ. Цю інформацію активно розовсюджують російські пропагандистські телеграм-канали.

У зв'язку з цим окупаційний "представник" Придністров'я у Москві Леонід Манаков попросив Росію надіслати більше миротворців до регіону через "ризики безпеці". Збільшити кількість військових він планує в тому числі за рахунок росіян, що проживають у Придністров'ї. Натомість в Україні заявили, що не планують наступати на Тирасполь, а війська в Одеській області тримають лише через те, що у Придністров'ї перебуває контингент російського війська, що може стати загрозою.

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