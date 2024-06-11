Україну атакують "Шахеди": у низці областей оголошено повітряну тривогу

В ніч з 11 на 12 червня російські загарбники запустили по Україні свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Через це у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.

Передусім небезпека стосувалася жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

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