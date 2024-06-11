Україну атакують "Шахеди": у низці областей оголошено повітряну тривогу
В ніч з 11 на 12 червня російські загарбники запустили по Україні свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Через це у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.
Передусім небезпека стосувалася жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили розповіли про ситуацію з "Шахедами": Група "Шахедів" на сході Дніпропетровщини, рухається у бік Харківщини. Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів", що рухається із Херсонщини на Миколаївщину, курсом на північний захід. Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград! Повітряні сили попередили, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях – загроза застосування ударних БпЛА!
Повітряні сили розповіли про ситуацію з "Шахедами":
Група "Шахедів" на сході Дніпропетровщини, рухається у бік Харківщини.
Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів", що рухається із Херсонщини на Миколаївщину, курсом на північний захід.
Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград!
Повітряні сили попередили, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях – загроза застосування ударних БпЛА!