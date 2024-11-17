Після нічного терору Росія знову запустила "Шахеди": де лунає повітряна тривога
17 листопада 2024, 16:34Читать новость на русском
В ніч на 17 листопада російська армія використала для атаки по Україні 120 ракет і 90 дронів. Вже з обіду того ж дня ворог знову вдався до терору, запустивши "Шахеди".
У частині областей знову оголошено повітряну тривогу. Закликаємо не ігнорувати сирени і у разі загрози негайно прямувати у безпечне місце. Де саме фіксують російські "Шахеди", передає 24 Канал.
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Де лунає повітряна тривога
16:39, 17 листопада
БпЛА в передмісті Харкова.
Також "Шахед" на півночі Полтавщини. Рухається у південно-західному напрямку.
16:17, 17 листопада
"Шахеди" рухаються в напрямку Полтавщини.
16:14, 17 листопада
Повітряні сили попереджають про декілька груп БпЛА на Харківщині.
16:39, 17 листопада
БпЛА в передмісті Харкова.
Також "Шахед" на півночі Полтавщини. Рухається у південно-західному напрямку.
16:17, 17 листопада
"Шахеди" рухаються в напрямку Полтавщини.
16:14, 17 листопада
Повітряні сили попереджають про декілька груп БпЛА на Харківщині.