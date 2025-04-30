Ворог почав атаку "Шахедами": в яких областях лунає тривога

Російська армія щоденно тероризує українські міста. З вечора 30 квітня ворог знову розпочав атаку "Шахедами".

У низці областей оголошена повітряна тривога. Де існує загроза ударів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз оголошено повітряну тривогу