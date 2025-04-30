Ворог почав атаку "Шахедами": в яких областях лунає тривога
Російська армія щоденно тероризує українські міста. З вечора 30 квітня ворог знову розпочав атаку "Шахедами".
У низці областей оголошена повітряна тривога. Де існує загроза ударів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Де зараз оголошено повітряну тривогу
Увага! Група ударних БпЛА на Сумщині з північно-східного напрямку. БпЛА на Чернігівщині, Сумщині курс на Полтавщину. Загроза застосування ударних БпЛА для Чернігівської області. Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області. Загроза застосування ударних БпЛА для Миколаївської області.
Увага! Група ударних БпЛА на Сумщині з північно-східного напрямку.
БпЛА на Чернігівщині, Сумщині курс на Полтавщину.
Загроза застосування ударних БпЛА для Чернігівської області.
Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області.
Загроза застосування ударних БпЛА для Миколаївської області.