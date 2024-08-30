Росіяни знову запустили "Шахеди": областями шириться повітряна тривога

Російські загарбники в ніч з 30 на 31 серпня запустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей нашої держави лунала повітряна тривога.

Спочатку загроза через ворожі безпілотники була для жителів Північного Сходу. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.