Росіяни знову запустили "Шахеди": областями шириться повітряна тривога
Російські загарбники в ніч з 30 на 31 серпня запустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей нашої держави лунала повітряна тривога.
Спочатку загроза через ворожі безпілотники була для жителів Північного Сходу. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину. Де зараз триває повітряна тривога: дивіться на карті Повітряні сили пишуть про ударні БпЛА в західній частині Харківщини, що постійно змінюють курс. А також БпЛА в центральній та південній частині Сумщини, курс південно-західний або південний. За даними моніторингових телеграм-каналів, загроза ударних БпЛА іде з Північно-східного напрямку. Наразі кількість безпілотників в Україні по областях така: Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на Сумщині, які рухаються курсом на Полтавщину.
БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
Де зараз триває повітряна тривога: дивіться на карті
Повітряні сили пишуть про ударні БпЛА в західній частині Харківщини, що постійно змінюють курс. А також БпЛА в центральній та південній частині Сумщини, курс південно-західний або південний.
За даними моніторингових телеграм-каналів, загроза ударних БпЛА іде з Північно-східного напрямку.
Наразі кількість безпілотників в Україні по областях така:
Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на Сумщині, які рухаються курсом на Полтавщину.